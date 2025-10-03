Erfolgreiches Herbstturnier beim TSV: Neuburgs Volleyballer starten in die Saison

Mit einem stark besetzten Herbstturnier starteten die Volleyballerinnen und Volleyballer des TSV Neuburg erfolgreich in die neue Saison. Insgesamt sieben Damen- und sieben Herrenmannschaften aus der Region traten in der Halle gegeneinander an und sorgten für spannende Spiele sowie einer tollen Stimmung auf und neben dem Feld.

Besonders erfreulich verlief das Turnier für die Damen 1 des TSV Neuburg: Sie setzten sich souverän gegen die Konkurrenz durch und sicherten sich den 1. Platz. Die zweite Damenmannschaft zeigte ebenfalls viel Einsatz und Kampfgeist und erreichte am Ende Rang 6.

• Das Endergebnis in der Damenkonkurrenz: 1. TSV Neuburg 1; 2. TSV Kösching; 3. DJK Augsburg-Hochzoll; 4. MTV Ingolstadt; 5. Lechrain Volleys; 6. TSV Neuburg 2; 7. TSV Unterhaching.

Auch die Herrenmannschaften des TSV Neuburg knüpften an diesen Erfolg an. Die Herren 1 blieben ungeschlagen und krönten ihren Auftritt mit dem Turniersieg. Die zweite Herrenmannschaft belegte nach spannenden Begegnungen den 6. Platz.

• Das Endergebnis in der Herrenkonkurrenz: 1. TSV Neuburg I; 2. ESV Ingolstadt; 3. MTV Ingolstadt 2; 4. MTV Ingolstadt 3; 5. TV Planegg-Krailing; 6. TSV Neuburg U20; 7. FC Beilngries

Mit dem Doppel-Erfolg der beiden Erstmannschaften sowie der engagierten Leistung aller Teams blickt der TSV Neuburg optimistisch auf die kommende Saison. Das Herbstturnier hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Mannschaften gut vorbereitet sind und mit viel Teamgeist in die Spielzeit 2025/26 starten.

Eine Woche später nahmen die Damen 1 am Keltencup teil und konnte sich mit nur einem verlorenen Satz den Turniersieg sichern. (ihk)