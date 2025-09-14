Icon Menü
Neuburg: Erster Sieg der Saison: SC Ried gewinnt gegen den FC Staudheim

Der SC Ried setzt sich gegen den FC Staudheim mit 2:0 durch. Der TSV Burgheim gewinnt gegen den SV Waidhofen und setzt sich selbst an die Spitze der Kreisklasse Neuburg.
    Zweimal durfte der SC Ried gegen den FC Staudheim jubeln, hier mit Torschütze Matthias Riedelsheimer (links)
    Zweimal durfte der SC Ried gegen den FC Staudheim jubeln, hier mit Torschütze Matthias Riedelsheimer (links) Foto: Daniel WORSCH

    Nach zwei Unentschieden und einer Niederlage feiert der SC Ried zuhause gegen den FC Staudheim den ersten Sieg der Saison. Der TSV Burgheim dagegen ist das 4:1 gegen den SV Waidhofen schon der dritte Sieg in Folge.

