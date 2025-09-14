Erster Sieg der Saison: SC Ried gewinnt gegen den FC Staudheim

Nach zwei Unentschieden und einer Niederlage feiert der SC Ried zuhause gegen den FC Staudheim den ersten Sieg der Saison. Der TSV Burgheim dagegen ist das 4:1 gegen den SV Waidhofen schon der dritte Sieg in Folge.
Neuburg
