FC Rennertshofen verliert erneut - gegen den SV Echsheim-Reicherstein.

Während der FC Rennertshofen nach der vierten Niederlage und mit insgesamt 17 Gegentoren auf dem 14. Tabellenplatz der Kreisliga Ost rangiert, bleibt der BSV Berg im Gau weiter ungeschlagen und gewinnt gegen die SF Friedberg mit 4:0.

TSV Rain II – FC Gerolsbach 3:1: In der Anfangsphase der Kreisliga-partie zwischen dem TSV Rain II und dem FC Gerolsbach erwischten die Hausherren den besseren Start. Bereits in der achten Minute brachte Michael Haid seine Mannschaft mit 1:0 in Führung: Nach einem Eckball kam der Ball im Strafraum zu ihm und Haid setzte ihn mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte – unhaltbar für den Gerolsbacher Torwart. Bis zur Pause gab es zwar Aktionen auf beiden Seiten, klare Torchancen blieben jedoch aus. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Haid, der im Mittelpunkt stand: In der 57. Minute wurde er im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelte Blerand Kurtishaj sicher in den linken Torwinkel zum 2:0. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und prüften mehrfach TSV-Keeper David Wilhelm, der mit starken Paraden den Anschlusstreffer der Gäste verhinderte. In der Schlussminute sorgte Robin Böhm schließlich für die Vorentscheidung – vorbereitet vom eingewechselten Nick Kapfer. Kurz darauf gelang Daniel Fischer noch der Ehrentreffer für Gerolsbach zum 3:1-Endstand. Am verdienten Sieg der jungen Rainer Mannschaft änderte das jedoch nichts mehr.

FC Rennertshofen – SV Echsheim-Reicherstein 1:4: Der FC Rennertshofen verliert auch das vierte Spiel in Folge – wieder einmal vor heimischem Publikum. Tobias Kruber und Niklas Schlechshorn konnten mit Ihrer Geschwindigkeit immer wieder gefährlich werden, vor allem durch die hochstehende Echsheimer Hintermannschft. Der SVE kontrollierte zwar den Ball, doch das Mittelfeld konnte nicht überbrückt werden. Die starke Anfangsphase belohnte Tobias Kruber allerdings nicht, er ging verfolgt von zwei Gegenspielern alleine aufs Tor zu, verzog den Abschluss unter Druck allerdings. Danach vergab Nico Sandmann in der 21. Minute die erste Chance für den SV Echsheim. Dieser setzte den Ball aus vielversprechender Position über das Tor, somit gingen die Hausherren nicht unverdient in Führung. Der in der ersten Halbzeit auffällige Niklas Schelchshorn wurde auf halb rechter Position freigespielt, setzte sich im Eins gegen Eins durch und traf ins linke obere Eck (27. Minute). Der weitere Spielverlauf offenbarte Möglichkeiten für beide Seiten, doch ein weiteres Tor fiel nicht. Nach der Halbzeit kam die kalte Dusche für die Heimfans. Schiedsrichter Helmut Bößhenz zeigte in der 46. Minute auf den Elfmeterpunkt. Simon Landes verwandelte sicher zum 1:1. Die weiteren Minuten verliefen ereignislos, die Teams neutralisierten sich. Eine Standardsituation entschied das Spiel. Nach einer Ecke traf Korbinian Kugler zum 1:2 (73.). Zunächst rettete Precht auf der Linie doch sein Kopfball landete vor den Füßen des Torschützen. Als der FCR in den Schlussminuten alles nach vorne warf, konterten die Gäste gnadenlos aus. Zunächst traf Simon Landes (86.), anschließend Florian Wenger (89.). Endstand der Partie war 1:4 und somit wieder kein Punktgewinn für die Truppe von Trainer Tommy Mutzbauer.

SF Friedberg - BSV Berg im Gau 0:4: In der Anfangsphase drückte der BSV auf das 1:0. Der Eröffnungstreffer fiel durch Vorarbeit von Fabian Busch auf Martin Froncek, der schön in den Winkel vollendete (7.). Das 2:0 fiel erneut durch Martin Froncek nach Balleroberung von Mario Schwarz (22.). Das 3:0 erzielte Martin Froncek durch einen verwandelten Elfmeter (51.), der hiermit seinen ersten Dreierpack der Saison erzielte. Der Schlusstreffer fiel nach einer Einzelaktion durch Daniel Tkac (89.). Damit bleibt der BSV Berg im Gau nach fünf Spielen weiterhin ungeschlagen und erhöhte das Punktekonto auf neun Zähler

SSV Alsmoos/Petersdorf - SV Klingsmoos 2:0: Die erste Stunde der Partie verlief gänzlich ohne Tore. Erst in der 60. Minute brachte Johannes Kremer die Gastgeber in Führung. Fünf Minuten später erhöhte Teamkollege Louis Echter zum Endstand 2:0.