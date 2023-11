Freude bei den Läufern des TSV Neuburg

Die Leichtathleten gewinnen nach einigen Jahren wieder die Teamwertung beim Sport-IN-Laufcup. Auch in den Einzelwertungen ist die Abteilung erfolgreich.

Der 27. Sport-IN-Laufcup ist entschieden und gehört nunmehr der Geschichte an. In der Mannschaftswertung holte sich der TSV Neuburg in der Endwertung nach einigen Jahren wieder den Gesamtsieg mit einer geschlossenen Leistung vor dem SV Kasing und dem MTV Ingolstadt. Nach acht Laufveranstaltungen wurde der Laufcup mit der Siegerehrung in der Mittelschule Gaimersheim abgeschlossen.

2500 Läufer und Läuferinnen statt der 3000 vor der Pandemie verzeichnen die Ergebnislisten. Damit ist man wieder nah an den Zahlen vor der Pandemie dran, zumal in 2024 mit dem Retzbachlauf in Gaimersheim der neunte Wettbewerb zur Laufserie zurückkehrt.

Das Endklassement zählt daher mit 216 Teilnehmern deutlich mehr als die 150 im Jahr 2022. „Mit der Entwicklung der Teilnehmerzahlen sind wir hochzufrieden“, so Karl Eberle als Sprecher des Organisationsteams, „wobei uns die Meldezahlen des Nachwuchses total positiv überrascht haben. Die haben uns sprichwörtlich die Bude eingerannt. Bei den Erwachsenen verzeichnen wir einen moderaten Zuwachs.“ Ein Teil wird auf die neu gegründete MovING-Initiative zurückzuführen sein, zu dem sich die regionalen Ausdauerveranstaltungen ( Triathlon, Halbmarathon, Laufcup, Unicef-Spendenlauf) und auch weitere Laufgemeinschaften (DonauRun, 8070runners, Parkrun) zusammengeschlossen haben.

Bastian Glockshuber hat die Nase vorn

Im Rahmen der Siegerehrung in der Mittelschule Gaimersheim wurden alle Sieger mit Urkunden und Auszeichnungen geehrt. Die Cupwertung gewann bei den Herren Bastian Glockshuber (TSV Neuburg) mit 800 Punkten vor Chris Göltl (FC Hitzhofen-Oberzell) mit 580 Punkten und Markus Wagner (FT Ringsee, 566), bei den Damen siegte Lisa Basener mit 845 Punkten vor Marlies Hofmann (627) und Diana Kurrer (612, alle MTV Ingolstadt).





Hans-Jürgen van Gemmeren (rechts) wurde Erster, Willi Beck Zweiter. Foto: TSV Neuburg Foto: Anton Lautner





Fünf Siege sowie fünf zweite und zwei dritte Plätze holte sich der TSV in der Endabrechnung der Klassenwertung. Recht erfolgreich zeigten sich Tom Lindel, Vinzenz Fortner, Basti Glockshuber, Olga Reimer und Hans-Jürgen van Gemmeren mit ihren Klassensiegen. Van Gemmeren ging dabei aus allen acht Bewerben als Klassensieger hervor.

Spannend bis zum Schluss blieb die Vereinswertung. Während das Team des MTV Ingolstadt (3203 Punkte) lange in Front lag, konnte sich der TSV Neuburg am Ende der Serie mit 3598 Punkten auf den ersten Platz vorarbeiten, knapp vor dem SV Kasing (3316) und der DJK Ingolstadt (1753).

Gesamtergebnis Sport IN-Laufcup 2023

Cupwertung Männer 1. Bastian Glockshuber 800 Punkte; 21. Daniel Müller 422; 27. Filippo Aceto 353; 33. Werner Gensberger 336; 40. Kai Golowko 291; 43. Hans-Jürgen van Gemmeren 236; 45. Anton Lautner 227; 46. Stephan Nojack 225; 49. Georg Eller 213; 68. Willi Beck 86; 80. Walter Rau 48; 84. Hermann Schottnar 15.

Cupwertung Frauen 6. Olga Reimer 558; 30. Petra Mayr 380.

Schülerinnen U12 15. Klara Lindel 15; 17. Katharina Walter 2.

Schüler U10 2. Philipp Seitz 147; 4. Louis Maier 93; 8. Philipp Lindel 47; Sch U12: 1. Tom Lindel 240; 5. Matthias Schilder 98.

weibliche Jugend U16 2. Annalena Maile 125; 3. Magdalena Schilder 124.

männl. Jugend U16: 1. Vinzenz Fortner 240.

Frauen W45 1. Olga Reimer 240; W55: 2. Petra Mayr 125.

Männer M30 1. Basti Glockshuber 200; M45 4. Daniel Müller 105; 6. Kai Golowko 78; 8. Stephan Nojack 57; M50 5. Georg Eller 80 M60 2. Filippo Aceto 143; 3. Werner Gensberger 142; 4. Anton Lautner 103; M65 4. Walter Rau 101 M70 1. Hans-Jürgen van Gemmeren 240; 2. Willi Beck 150; 4. Hermann Schottnar 98.

Vereinswertung 1. TSV Neuburg 3598.

Laufcup-Termine 2024:

10. März Neuberglauf Kasing;; 6. April Donaudammlauf Ingolstadt; 13. April Schanzer Seelauf; 27. April Frühjahrslauf Neuburg; 21. Juni Retzbachlauf Gaimersheim; 26. Juli Waldlauf Hitzhofen; 14. September Hellerberglauf Buxheim; 22. September Reisberglauf Gaimersheim; 13. Oktober Ilmtallauf Geisenfeld.