Fußball am Samstag: SG Münster-Holzheim und SV Straß lösen die Relegation-Tickets

Haben gut lachen: Durch einen 6:0-Sieg gegen den BSV Berg im Gau II haben sich die Kicker des SV Straß den zweiten Platz in der A-Klasse Neuburg gesichert. Im ersten Relegationsspiel geht es nun gegen den TSV Steppach. Foto: Daniel Worsch

Von Dirk Sing

Zahlreiche Begegnungen von der Kreisliga bis zur B-Klasse fielen am Samstag den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer. Wir fassen zusammen, was sich getan und und wie es in den jeweiligen Ligen weitergeht.

„Land unter“ herrscht aufgrund der anhaltenden Regenfälle auch im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung. Aus diesem Grund mussten am Samstag zahlreiche Fußball-Partien von der Kreisliga bis hinunter zur B-Klasse abgesagt werden. Was freilich umso ärgerlicher ist, da es sich um den letzten Spieltag der Saison 2023/24 handelt. Der Bayerische Fußball-Verband hat auf die Wetterlage reagiert und die Vereine darüber informiert, dass die ausgefallenen Begegnungen wie folgt nachzuholen sind: Kreisliga : Montag, 3. Juni Kreisklasse : Dienstag, 4. Juni A- und B-Klasse: Mittwoch/Donnerstag 5./6. Juni Spiele, die keine Auswirkungen auf den Auf- und Abstieg haben, können zudem nach Abstimmung mit dem Gegner auf einen freien Termin bis einschließlich Sonntag, 9. Juni, angesetzt werden. Trotz allem fanden in der Region dennoch auch einige Partien statt. Nachfolgend ein Überblick über das Geschehen am Samstag: Kreisliga Ost: Mit einem fulminanten 6:2-Erfolg im Derby gegen den SV Klingsmoos hat sich die SpVgg Joshofen-Bergheim in die Sommerpause verabschiedet. Torschützen für die Hausherren waren Robert Zisler (23.), Fabian Fetsch (31.), Vincent Porombka (62.), Paul Plach (73.) und Yannick Kneißl (90.). Für die Mösler waren Max Steierl (45.) und Peter Kramer (70.) erfolgreich. Ebenfalls zu einem „Dreier“ kam der FC Rennertshofen im Heimspiel gegen den SV Hammerschmiede. Den Siegtreffer erzielte Maurice Röder in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatten Simon Pickhard (7.) und Tobias Kruber (43.) für den FCR getroffen. Kreisklasse Neuburg: Nichts wurde es am Ende mit der anvisierten „Kaltgetränke-Spende“ des SC Ried in Richtung SV Steingriff. Die SVS-Kicker waren bei der SG Münster / Holzheim letztlich chancenlos und unterlagen deutlich mit 1:5. Franz Habla (29.), Luca Jurida (33.), Daniel Ott (51.), Patrick Hammerl (75.) und Simon Mayr (89.) schossen die Einheimischen zur Aufstiegs-Relegation. Dort geht es nun in der ersten Runde gegen die U23 des TSV Bobingen (Termin und Ort noch offen).

Spiel abgesagt: Auch beim VfR Neuburg (auf dem Bild der 1. Vorsitzende Peter Krzyzanowski) herrschte am Samstag "Land unter". Foto: VfR Neuburg

A-Klasse Neuburg: Die Entscheidung im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz ist auch in der A-Klasse Neuburg gefallen. Durch einen 6:0-Kantersieg gegen den BSV Berg im Gau II beendet der SV Straß die Punktrunde auf Rang zwei und kann sich damit weiter berechtigte Hoffnungen auf die sofortige Rückkehr in die Kreisklasse machen. Im ersten Relegationsspiel bekommt es die Friedl-Truppe dabei mit dem Tabellendreizehnten der Kreisklasse Augsburg-Nordwest, TSV Steppach , zu tun (Termin noch offen/Austragungsort ist Aindling ). Zudem trennten sich am letzten Spieltag der SV Wagenhofen und TSV Ober-/Unterhausen mit einem 2:2-Remis, der SC Feldkirchen unterlag bei der SG Holzheim / Münster mit 1:2 und der FC Staudheim verabschiedete sich mit einem 1:1-Unentschieden gegen den SV Sinning in die Sommerpause. B-Klasse Neuburg: Noch ist keine Entscheidung gefallen, wer neben dem FC Rennertshofen II in die A-Klasse aufsteigen wird. Der Grund: Die Partie des Tabellenzweiten TSV Burgheim II gegen den SC Rohrenfels II musste abgesagt werden. Da Verfolger SpVgg Joshofen-Bergheim II seine Partie gegen den BSV Neuburg jedoch austragen konnte und mit 2:1 gewann, schoben sich die SpVgg-Kicker zumindest vorübergehend mit einem Zähler Vorsprung vorbei. Da Joshofen-Bergheim gegenüber Burgheim den besseren direkten Vergleich aufweist, benötigen die TSV-Kicker nun im Nachholspiel gegen Rohrenfels II (Mittwoch, 19 Uhr) unbedingt einen Sieg, um das zweite Aufstiegs-Ticket zu lösen.

