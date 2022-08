Gelungener Saisonhöhepunkt für Neuburger Leichtathleten

Leichtathleten des TSV Neuburg überzeugen bei der bayerischeen Meisterschaft mit insgesamt dreimal Silber und einmal Gold. Wer die Medaillen geholt hat.

Die bayerische Meisterschaft markierte einen wichtigen Höhepunkt bei den Leichtathleten der U16 und U23 des TSV Neuburg, die eine weite Reise nach Kitzingen auf sich nehmen mussten. Hier zeigte sich, dass sich das viele Training im Frühjahr gelohnt hat. Die Neuburger Athletin Katharina Firl startete in der U23 und erlief am ersten Wettkampftag über 800 Meter eine neue Bestzeit mit 2.15.62 Minuten. Sie gewann das Rennen, indem sie von Anfang an an die Spitze ging und wurde mit einem Abstand von 10 Sekunden bayerische Meisterin.

Am zweiten Wettkampftag erlief Katharina Firl auf ihrer Paradedisziplin, den 400 Metern, einen sehr souveränen zweiten Platz, indem sie sich nach gut 250 Metern in einem gleichmäßigen Lauf von der Drittplatzierten absetzte und mit 58,18 Sekunden eine sehr stabile Leistung ablieferte. Außerdem qualifizierte sie sich auf der Kurzstrecke über 200 Meter in einer Zeit von 27,26 Sekunden für das Finale, welches sie aber zu Gunsten der 400 Metern nicht antrat.

Liah-Soline Gerich wird Zweite

Als zweite Spitzenathletin des TSV Neuburgs in der W 15 konnte Liah-Soline Gerich nicht an den ersten Platz des vergangenen Jahres anknüpfen und erreichte den zweiten Platz mit einer Zeit von 2.23.50 Minuten zwölf Sekunden hinter der Ersten Leni Hanselmann vom MTV Ingolstadt. Liah-Soline Gerich konnte sich dennoch deutlich von der Drittplatzierten absetzen und kann sich nun bayrische Vizemeisterin nennen.

Foto: Claus Habermann

Einen ausgezeichneten zweiten Platz und damit ebenfalls Vizemeister in der M15 wurde Anton Baar, der zum ersten Mal bei einer bayerischen Meisterschaft mitmachen konnte. In seiner Spezialdisziplin 800 Meter und einer Zeit von 2.11.20 Minuten lief er nur 0,22 Sekunden nach dem Erstplatzierten der LG TELIS Regensburg ins Ziel. Bei langsamerem Starttempo war das Läuferfeld auf den ersten 500 Metern noch eng zusammen. Mit steigendem Tempo konnte sich Baar stetig an die Spitze vorarbeiten. Auf den letzten 100 Metern versuchte er noch in einem spannenden Schlussspurt, den Erstplatzierten anzugreifen. Er verpasste nur knapp den Titel. Niklas Pötsch qualifizierte sich erstmalig für die bayerische Meisterschaft und erzielte auf 100 Metern eine Zeit von 12,82 Sekunden.

Trainer Michael Tragl zeigte sich hoch zufrieden mit der Leistung der TSV-Sportler.