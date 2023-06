Neuburg

vor 50 Min.

Gelungenes Debüt für Neuburger Boxer

Plus Die Neuburger Boxer Roberto Markati und Johannes Dozla gewinnen bei Vergleichswettkampf in Italien.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Immer wieder bringt Egzon Gashi talentierte Boxer heraus, schickt sie zu internationalen Veranstaltungen. Diesmal zu einem Vergleichswettkampf in Turin.

Dort traf Italien auf eine deutsche Mannschaft, die hauptsächlich aus Sportlern aus Kaufbeuren bestand. Diese benötigte noch zwei Kämpfer in Gewichtsklassen, die nicht besetzt werden konnten. Hier kommt Gashi ins Spiel, der zwei Boxer zur Verfügung hatte. Nie zuvor hatten die beiden gebürtigen Neuburger Johannes Dozla (23) und Roberto Markati (20) einen offiziellen Kampf bestritten. Doch Gashi wusste um deren Qualität, traute ihnen die Aufgabe zu. Vor Ort war der Trainer zunächst in erster Linie als Psychologe gefragt. „Es war ihr erster Kampf, dazu noch vor so einer Kulisse. Natürlich war die Aufregung groß“, erzählt Gashi. „Die Gegner hatten mehr Erfahrung, aber ich glaube immer an meine Jungs.“

