Neuburg

08:00 Uhr

German Challenge: Erlebnis für Golfer und Nichtgolfer

Plus Von Donnerstag bis Sonntag findet auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs die zweite Auflage derBig Green Egg German Challenge statt. Geschäftsführer Korbinian Kofler spricht über die zahlreichen Highlights.

Von Dirk Sing

Am Donnerstag ist es so weit: Bei der zweiten Auflage der Big Green Egg German Challenge im Wittelsbacher Golfclub greifen die Golf-Profis der „zweiten europäischen Division“ erstmals „offiziell“ zum Schläger. Nachdem es an den ersten beiden Turniertagen zunächst darum geht, den „Cut“ zu schaffen, wird der Sieger schließlich am späten Sonntagnachmittag bei dieser mit 250.000 Euro dotierten Veranstaltung geehrt. Die Neuburger Rundschau hat sich im Vorfeld mit dem Geschäftsführer des Wittelsbacher Golfclubs, Korbinian Kofler, unterhalten.

