Golf-Safari bei der German Challenge: Das Runde muss ins Runde

Plus Im Rahmen der Big Green Egg German Challenge haben die Besucher die Möglichkeit, an einer „Golf-Safari“ teilzunehmen. Für die Neuburger Rundschau waren die beiden Praktikanten David Fuchs und Max Neff dabei und berichten über das Erlebte.

Im wahrsten Sinne „Schlag auf Schlag“ geht es beim Golfturnier der „German Challenge“ auf dem Wittelsbacher Golfplatz zu, bei dem es insgesamt 250.000 Euro Preisgeld (der Sieger erhält rund 40.000 Euro) zu ergattern gibt. 156 internationale Teilnehmer kämpfen um den einen begehrten ersten Platz. Auf einer Golf-Safari-Tour bekamen die Autoren nähere Einblicke in dieses Turnier, den Wittelsbacher Golfclub sowie den Golfsport allgemein.