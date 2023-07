Golf

21.07.2023

Golf statt Tennis: Philipp Kohlschreiber zeigt in Neuburg sein Können

Plus Der ehemalige Tennisprofi Philipp Kohlschreiber nimmt am ProAm-Turnier teil. Auch im Golf macht er eine gute Figur. Er vergleicht die beiden Sportarten und verrät seine Pläne für die Zukunft.

Von Benjamin Sigmund

Vor knapp einem Jahr hat Philipp Kohlschreiber sein letztes Tennisspiel als Profi bestritten. In Wimbledon scheiterte er in der zweiten Runde in der Qualifikation, beendete danach seine Karriere.

Auf grünem Rasen fühlt sich der 39-Jährige immer noch wohl. Statt einen Tennis- schwingt er inzwischen aber immer häufiger den Golfschläger. Am Mittwoch auch erstmals in Neuburg, als er am ProAm-Turnier der Big Green Egg German Challenge, bei dem Amateure die Runde mit einem Profi absolvieren, teilnahm. Kohlschreiber hat erst gegen Ende seiner Karriere begonnen, regelmäßig Golf zu spielen. Die Leidenschaft ist inzwischen so groß, dass er drei- bis viermal in der Woche auf Plätzen anzutreffen ist. „5,9 oder 5,6“ betrage sein Handicap, was ein durchaus ordentliches Niveau darstellt. Als ehemaliger Profisportler ist ihm der Ehrgeiz implementiert, er will sich stetig verbessern. Nachdem er bereits bei den BMP-Open eine Runde mit einem Profi absolvieren durfte, war er in Neuburg mit Max Schmitt unterwegs. „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht“, sagt Kohlschreiber. „Max war super zugänglich, ich konnte die ein oder andere Frage stellen, er hat Tipps gegeben. Es ist spannend, hautnah dabei zu sein und zu sehen, wie akribisch er ist.“ Wenn er dann auch noch vom Profi Lob für einen guten Schlag bekomme, gehe das „runter wie Öl“. Im Vergleich zu einigen anderen Anlagen sei der Platz in Neuburg sehr schwierig zu spielen. „Man muss taktischer agieren, kann nicht immer nur draufhauen“, berichtet Kohlschreiber. „Die Grüns sind recht schmal, es gibt einige Wellen. Max hat etwa selten mit einem Driver gespielt.“

