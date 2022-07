Neuburg

vor 19 Min.

Golfprofi Bernd Ritthammer erzählt vom Leben auf der Tour

Turnier vor der Haustür: Der Aichacher Golfprofi Bernd Ritthammer nimmt am Challenger Turnier beim Wittelsbacher Golfclub teil.

Plus Der in Aichach lebende Bernd Ritthammer nimmt am Turnier auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs teil. Der 35-Jährige spricht über das Leben als Golfprofi und die Herausforderungen der Anlage.

Von Benjamin Sigmund

Am Donnerstag hat die Big Green Egg German Challenge auf dem Wittelsbacher Golfplatz begonnen. Bis Sonntag spielen die Profis um Preisgeld und Punkte für die Rangliste. Unsere Zeitung hat sich mit dem in Aichach lebenden Bernd Ritthammer über die Tour und die Anlage unterhalten.

