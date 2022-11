Große Aufgaben warten auf das neue Führungsteam des BLSV im Kreis

Stefan Kumpf übergibt den Kreisvorsitz im Bayerischen Landessportvorstand an Erwin Kothmayr. Nach der schweren Corona-Zeit kommt nun mit der Energiekrise die nächste Herausforderung auf die Vereine zu.

Der Vereinssport hat schwere Zeiten hinter sich – und große Herausforderungen vor der Brust. Erst Corona und nun die Energiekrise mit all ihren Konsequenzen bereitet Vereinen und ihren meist ehrenamtlichen Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Die Instanz im Hintergrund, die sich für die Vereine in Bayern stark macht, ist der Bayerische Landessportverband (BLSV). Dessen Kreisvertretung wurde von den Delegierten der Vereine neu gewählt – mit einigen Änderungen an der Spitze.

Stefan Kumpf, der 2017 das Amt vom langjährigen BLSV-Kreisvorsitzendem Fritz Goschenhofer übernommen hatte, trat aus der ersten Reihe zurück. Er habe in den vergangenen fünf Jahren gemerkt, dass sein Hauptberuf als Bürgermeister der Gemeinde Karlskron und die damit verbundenen weiteren Verpflichtungen wenig Spielraum für noch mehr ehrenamtliches Engagement lassen, sagte er auf dem Kreistag, der am vergangenen Samstag im Konferenzgebäude der Bauer AG in Schrobenhausen stattfand. Doch für kompetenten Ersatz ist gesorgt. Die Vereinsdelegierten wählten Kumpfs bisherigen Stellvertreter, Erwin Kothmayr, einstimmig zu seinem Nachfolger. An seiner Seite steht künftig als Stellvertreterin Gloria Geissler. Die Diplom-Sportwissenschaftlerin gehört ebenfalls seit vielen Jahren dem BLSV-Kreisverband an und ist auch als Dozentin in der Übungsleiteraus- und -fortbildung für den Bayerischen Landessportverband tätig. Erwin Kothmayr freut sich auf das Mehr an Verantwortung. Als Berufssoldat a.D. bringe er die Zeit und als Vorsitzender des SV Waidhofen das nötige Vereinswissen mit, um als BLSV-Kreisvorsitzender in den kommenden fünf Jahren die Vereine im Landkreis zu unterstützen.

Vereine benötigen Unterstützung

Und diese Unterstützung ist dringend nötig. Denn die Vereine hatten es in den vergangenen Jahren nicht leicht. Insgesamt sieben Monate waren sie während der Corona-Pandemie geschlossen. Die befürchtete Flut an Mitgliederaustritten sei zwar nicht eingetreten, resümierte BLSV-Präsident Jörg Ammon, aber die Neueintritte seien ausgeblieben: „Der BLSV hat in dieser schweren Zeit versucht, den Vereinen die bestmöglichen Handlungsempfehlungen für die sich schnell ändernden Verordnungen an die Hand zu geben.“ Und inzwischen zeige sich, dass die meisten Vereine gut durch die Pandemie gekommen sind: „Vorletzte Woche haben wir in Bayern eine magische Schwelle erreicht und erstmalig wieder die Mitgliederzahlen von vor zwei Jahren erreicht. Das zeigt uns, dass unsere Vereine nach wie vor attraktiv sind.“

Nun aber steht schon die nächste Herausforderung bevor: die Energiekrise und die damit verbundenen Hallen- und Hallenbadschließungen. „Der Sport braucht Planungssicherheit“, sagt Ammon. „Deswegen hat der BLSV erneut eine Verdopplung der Vereinspauschale gefordert.“ Sie entlaste die Vereine ohne sich Sorgen machen zu müssen, Gelder wieder zurückzahlen zu müssen.





Bezirksschatzmeister Renato Wittstadt (von links) und BLSV-Präsident Jörg Ammon ehrten Stefan Kumpf für sein ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel in Bronze. Rechts der neue Kreisvorsitzende Erwin Kothmayr.





Unterstützung bekommt der BLSV in diesem Punkt durchaus von politischer Seite. Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber ist sich sicher: „Die Erhöhung der Zuschüsse vom Freistaat wird sich in vielerlei Hinsicht wieder auszahlen.“ Und auch dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen liegen seine Vereine am Herzen, wie Landrat Peter von der Grün sagte. Die Investitionskostenzuschüsse, die Ehrenamtskarte und die Sportabzeichen-Zuschüsse seine nur einige Beispiele dafür. Dank an den BLSV gab es auch von Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner, denn der Verband „unterstützt die Vereine immer mit Rat und Tat“.

Das meiste Geld fließt in LED-Umrüstung

1,2 Millionen Euro wurden in der vergangenen Periode an die Vereine im Landkreis als Zuschüsse ausgezahlt. Das meiste Geld, so berichtete der scheidende Kreisvorsitzende in seinem Bericht, floss in die LED-Umrüstung von Flutlichtanlagen. „Das kommt den Vereinen nun in der Energiekrise entgegen“, so Stefan Kumpf. Größtes Einzelprojekt in den vergangenen fünf Jahren war der Bau der Sporthalle Karlskron mit einem Zuschuss in Höhe von 630.000 Euro. Über 34.000 Mitglieder, und damit rund ein Drittel der Landkreisbevölkerung, sind in den 101 dem BLSV zugehörigen Vereinen aktiv. Das sei eine beachtliche Zahl. Erwin Kothmayr rief deswegen die Vereinsvertreter auf: „Wir dürfen uns durchaus trauen, aktiv auf die Politik zuzugehen und zu sagen, was wir wollen und was wir brauchen.“

Neben Kothmayr sind in den übrigen Posten des Kreisvorstandes weiterhin aktiv: Loretta Speidel als Kreis-Frauenvertreterin, Michael Regnet als Referent für Bildung, Beatrice Adler als Referentin Sportabzeichen und Evi Graf als Schatzmeisterin. Neu im Team ist Manuela Brettmeister. Die Waidhofenerin unterstützt das BLSV-Kreisteam als Schriftführerin. Evelyne Klimosch schied als Seniorenbeauftragte aus dem Kreisvorstand aus. Stefan Kumpf bleibt dem Team als Beisitzer weiterhin verbunden. (glori)

Größte Vereine im Landkreis Neuburg Schrobenhausen TSV Neuburg, Skiclub Rennertshofen. SV Karlskron, SC Mühlried, SV Karlshuld, SSV Schrobenhausen, BC Aresing, TSV Ober-/Unterhausen, Wittelsbacher Golfclub

Sportarten mit den meisten Mitgliedern Fußball, Turnen, Tennis