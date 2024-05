Große NR-Sportaktion: Das coolste Teambild wird gesucht

Die Neuburger Rundschau und Sparkasse Neuburg-Rain suchen das coolste und einfallsreichste Mannschaftsbild im Sport. Dabei gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Was gibt es Schöneres als Sport in der Gemeinschaft? Siege und Erfolge werden gemeinsam gefeiert, aber auch Niederlagen zusammen verarbeitet. Kurzum: Emotionen sind – egal in welcher Sportart – das Salz in der Suppe. Um das Gemeinschaftsgefühl weiter zu stärken, ruft die Neuburger Rundschau in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neuburg-Rain eine neue coole Aktion ins Leben: „The winner takes it all“!

Um was geht es? Mittlerweile ist es fast schon ein guter Brauch, dass Mannschaften nach einem gewonnenen Punktspiel oder erfolgreichen Turnier stimmungsvolle Teambilder zumeist auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen hochladen. Und genau daran wollen wir mit unserer Aktion anschließen.

Wer kann mitmachen? Alle „offiziellen“ Vereinsmannschaften sämtlicher Sportarten und Altersklassen im NR-Verbreitungsgebiet sind aufgerufen, uns ein möglichst stimmungsvolles, lustiges und bestenfalls außergewöhnliches Teambild zukommen zu lassen. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Die Aufnahme kann beispielsweise direkt nach einem gewonnenen Match, einem Turniersieg oder auch im Training entstehen. Wichtig: Jede Mannschaft kann sich nur mit einem Bild an dieser Aktion beteiligen.

Wie kann man mitmachen? Ist die Aufnahme im Kasten, diese am besten in Originalgröße (mindestens jedoch 500 KB) an die Neuburger Rundschau per E-Mail (redaktion@neuburger-rundschau.de; Betreff: NR-Sportbild) schicken. Bitte unbedingt eine kurze Beschreibung des Bildes (Verein, Sportart, Altersklasse etc.) mitsenden – ebenso den Ansprechpartner inklusive Telefonnummer. Einsendeschluss ist der 31. Mai, 23.59 Uhr.

Wo sind die Bilder zu sehen? Auf unserer Homepage (www.neuburger-rundschau.de) werden wir eine eigene Bildergalerie für diese Aktion anlegen. Sobald ein neues Bild bei uns eintrifft, werden wir die Galerie entsprechend erweitern.

Wie entscheidet sich, welches Team am Ende gewinnt? Nach dem Einsendeschluss wird es ein einwöchiges öffentliches Voting auf unserer Homepage unter allen Bildern geben. Gleichzeitig wird auch eine von uns zusammengestellte Jury ihre Wahl treffen. Das Endergebnis des Votings sowie die Stimmen der Jury zählen dann im Verhältnis 50:50.

Was gibt es zu gewinnen? Gemeinsam mit der Sparkasse Neuburg-Rain haben wir drei Geldpreise ausgelobt. Der Sieger bekommt 300 Euro für seine Mannschaftskasse. Der Zweitplatzierte erhält 200 Euro, während es für Rang drei auch noch 100 Euro als Belohnung gibt.

Bei Rückfragen steht die Sportredaktion der Neuburger Rundschau unter der Telefonnummer 08431/6776-50 gerne zur Verfügung. Der Rechtsweg ist auch bei dieser Aktion wie immer ausgeschlossen. Wir wünschen schon jetzt allen Mannschaften viel Spaß und Glück.