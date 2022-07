Großer Erfolg für Basketballerin Ingrid Heidler

Die Basketballerin des TSV Neuburg holt mit Deutschlands Ü40-Mannschaft in Málaga den Europameistertitel. Für das Team von Thomas Lips läuft es hingegen nicht nach Wunsch.

Nach der letzten Europameisterschaft 2018 in Maribor/Slowenien und der Weltmeisterschaft 2019 in Espoo/Finnland galt es für die Seniorenbasketballer eine lange Turnierpause zu überwinden, die die Corona-Pandemie verursacht hatte. In Málaga trafen sich nun über 200 Teams, um die 11. FIMBA-Europameisterschaften auszutragen. Die deutsche Delegation war bei den Frauen in den Altersklassen F35 bis F60 vertreten, bei den Herren ab M45 bis M75. Insgesamt gingen 25 deutsche Teams an den Start. Der TSV Neuburg hatte in diesem Jahr mit Ingrid Heidler und Thomas Lips zwei Basketballer am Start, die für das F40-Team Germany und das M60 Germany C auf Körbejagd gingen.

Die F40-Damen gingen als EM-Titelverteidiger aus dem Jahr 2018 und als WM-Dritte aus 2019 in das Turnier. Das deutsche Team um Kapitänin Rebecca Thoresen aus Wasserburg wurde durch weitere (ehemalige) Bundesligaspielerinnen ergänzt. In der Vorrunde erspielten sich die deutschen Damen einen ungefährdeten 79:40-Sieg gegen Großbritannien B. Im zweiten Vorrundenspiel ging es gegen Ungarn. Ein hart umkämpftes, sehr körperliches Spiel ging ebenfalls mit 76:50 zugunsten der deutschen Damen aus. Im Viertelfinale ging es als Gruppenerster gegen Polen. Mit nur einem Punkt gewannen die deutschen Damen das Match. 60:59 war am Ende auf der Anzeige zu lesen. Im Halbfinale gelang ein 75:63-Erfolg gegen Lettland.

Deutschland besiegt Italien

In einem hochklassigen Finale setzte sich Deutschland schließlich gegen Italien durch. Deutschland begann im ersten Viertel stark, hielt mit und konnte den Abstand klein halten. 17:15 ging der erste Spielabschnitt an Italien. Auch im zweiten Viertel zeigte sich die Ausgeglichenheit beider Mannschaften, Italien führte zur Pause mit 40:36. In der zweiten Hälfte setzte sich Italien mit neun Punkten ab. Diese Momente gab es im Turnierverlauf mehrfach. Doch hatten die Damen um die Trainer Nils Klauck und Dean Jenko bewiesen, dass sie dem Druck bei einem Rückstand gut standhalten können. Nach einem 55:46 in der Mitte des Spielabschnitts führte Italien am Ende des dritten Viertels immer noch mit neun Punkten Vorsprung (61:52). Nun begann die Aufholjagd des deutschen Teams. Lubi Cadordzic traf am Brett, Mirna Kasper und Mirna Paunovic erzielen zwei Dreier und verkürzten auf 61:65. Der Druck in der Verteidigung wurde abermals erhöht, sodass es den Italienerinnen zunehmend schwererfiel, einfache Punkte zu erzielen. Mit einem 6:0-Lauf gingen die Deutschen mit 69:67 in Führung. Am Ende holte sich Deutschland mit einem 79:73 den Sieg. Die Titelverteidigung nach der Europameisterschaft 2018 in Maribor war damit gelungen.

Thomas Lips spielte gemeinsam mit seinen Teamkollegen aus Hamburg, München und Frankfurt. Die Mannschaft M60 Maxiis verlor beide Vorrundenspiele. In der Partie gegen Spanien konnte Lips, der beim TSV die Hobbymannschaft betreut, zehn Punkte beisteuern. 58:34 ging Spanien am Ende des Spiels als Sieger vom Platz. 16:34 ging auch das Vorrundenspiel gegen Tschechien verloren. In den Platzierungsspielen spielte man gegen Österreich und musste sich mit 19:76 geschlagen geben. Im letzten Spiel unterlag Deutschland gegen Irland B mit 20:56. (klau)