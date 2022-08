Extremsport

18.08.2022

72 Stunden Strampeln für einen guten Zweck

Golfen und Radfahren zählen zu den großen Leidenschaften von Richard Neugebauer. Von Donnerstag bis Sonntag schwingt sich der 70-Jährige in den Sattel, um einen weiteren deutschen Rekord aufzustellen.

Von Dirk Sing

Als Richard Neugebauer vor zwei Jahren auf die Idee kam, 24 Stunden am Stück auf der Anlage des Wittelsbacher Golfclubs seiner großen Leidenschaft Golf nachzugehen, schüttelten nicht wenige Menschen ungläubig mit dem Kopf! Eine, vielleicht zwei oder im besten Fall drei Runden Golf zu spielen – in Ordnung! Aber einen ganzen Tag lang nonstop den Ball zu schlagen, sich jedes Mal zu konzentrieren und pausenlos auf den eigenen Beinen zu bewegen? Der damals 68-Jährige belehrte seine Zweifler eines Besseren und schaffte es tatsächlich, sich mit seiner sportlichen Ausnahmeleistung bei der Plattform RID (Rekorde in Deutschland) zu verewigen.

