Neuburg-Joshofen

16:30 Uhr

Jugendfußball bei der SpVgg Joshofen-Bergheim: Eine Erfolgsgeschichte in mehreren Akten

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat sich in den vergangenen Jahren zum Aushängeschild in Sachen Jugendfußball entwickelt. Welchen Weg die Verantwortlichen dabei gegangen sind.

Von Dirk Sing

Wenn Klaus Fischer-Stabauer und Matthias Kohl über die vergangene Jugendfußball-Saison der SpVgg Joshofen-Bergheim sprechen, dann ist ihren Gesichtern ein gewisser Stolz durchaus zu entnehmen. Zwei Bezirksoberliga-Meisterschaften mit den U17- und U15-Junioren sowie ein Titelgewinn mit dem U16-Nachwuchs in der Kreisliga können sich für einen kleinen Stadtteil-Verein mehr als sehen lassen. Oder auch anders ausgedrückt: Die SpVgg Joshofen-Bergheim hat sich in den vergangenen Jahren zum Aushängeschild in Sachen Jugendfußball in der Region entwickelt.

