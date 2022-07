Neuburg-Joshofen

SpVgg Joshofen-Bergheim: Kreisliga-Auftakt mit gemischten Gefühlen

Plus Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die DJK Langenmosen in die Kreisliga-Saison 2022/2023. Was Trainer Jonas Zeller trotz aller Euphorie noch etwas Sorgen bereitet.

Von Dirk Sing

Wenn Jonas Zeller auf das Saisonauftakt-Match seiner Schützlinge in der Kreisliga Ost am Sonntag (15 Uhr) gegen die DJK Langenmosen blickt, dann tut er dies durchaus mit gemischten Gefühlen. Da sind zum einen die für einen Aufsteiger typische Euphorie und Vorfreude auf das anstehende Abenteuer. Gleichzeitig gibt es aber zum anderen auch eine Sache, die dem Spielertrainer der SpVgg Joshofen-Bergheim etwas schwerer im Magen liegt. „Wenn man unsere Vorbereitung betrachtet, kommt der Punktspielstart eigentlich zwei bis drei Wochen zu früh“, sagt Zeller.

