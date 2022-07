Keine Tore beim Bezirksliga-Auftakt zwischen dem VfR Neuburg und TSV Aindling

Plus Im Saison-Eröffnungsspiel der Bezirksliga Schwaben Nord trennen sich der VfR Neuburg und der TSV Aindling vor 350 Zuschauern mit einem torlosen Unentschieden.

Als Schiedsrichter Jan-Niklas Eichholz am Freitagabend um 20.37 Uhr das Bezirksliga-Auftaktspiel zwischen dem VfR Neuburg und TSV Aindling beim Stand von 0:0 beendete, schien es, als wussten die Akteure und Trainer beider Teams zunächst nicht so recht, wie sie das torlose Unentschieden denn nun einordnen sollten.