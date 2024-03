Fußball-Bezirksliga

vor 35 Min.

Marco Küntzel setzt beim VfR Neuburg auf Nils Lahn

Plus Trainer Marco Küntzel ist beim VfR Neuburg mit Torhüter Nils Lahn zufrieden. Am Freitag spielen die Lilaweißen beim TSV Gersthofen

Von Max Neff

Das Hinspiel gegen den TSV Gersthofen am 26. August vergangenen Jahres in der heimischen Sparkassen-Arena dürfte den meisten Anhängern des VfR Neuburg im Gedächtnis geblieben sein.

Allerdings trotz des 1:0-Erfolgs nicht nur positiv, denn Stammkeeper und absoluter Leistungsträger Dominik Jozinovic verletzte sich in diesem Spiel schwer und steht seitdem nicht mehr zur Verfügung. Durch jene Verletzung kam Nils Lahn dann zu seinem Torwart-Debüt in der Bezirksliga Schwaben Nord und machte seine Sache mehr als nur gut. Damals erwies er sich als guter Rückhalt und sicherte seinem Team drei Punkte, indem er in den verbleibenden 40 Spielminuten nach seiner Einwechslung eine weiße Weste behielt. Nachdem er in den verbleibenden Partien bis zur Winterpause nur noch ein weiteres Mal beim Spiel gegen den FC Günzburg zum Einsatz kam, stand er in beiden bisher absolvierten Spielen nach dem Winter zwischen den Pfosten und machte seinen Job „einfach überragend“, schwärmt Coach Marco Küntzel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen