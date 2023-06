Neuburg

Miriam Trompler fährt als Tennistrainerin zu den Special Olympics

Mit Leidenschaft dabei: Miriam Trompler fährt als Tennistrainerin zu den Special Olympics World Games in Berlin, die am Samstag beginnen. Foto: Benjamin Sigmund

Plus Am Samstag beginnen in Berlin die Weltspiele für Athleten mit geistiger Behinderung. Miriam Trompler ist als Tennistrainerin mit dabei. Sie erzählt von ihrer Aufgabe und äußert Wünsche für die Zukunft.

Tausende Sportlerinnen und Sportler aus 190 Ländern kommen nach Deutschland. Vom 17. bis zum 25. Juni finden die Special Olympics World Games in Berlin statt. Rund 7000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung treten in 26 Sportarten an. Die Organisatoren hoffen auf mindestens 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Es ist eine Veranstaltung riesigen Ausmaßes, auf die Miriam Trompler voller Vorfreude blickt. Die Waidhofenerin, die auch in Neuburg Stunden gibt, ist als Tennistrainerin in der Hauptstadt mit dabei. Für die 42-Jährige ist die Tätigkeit, die sie ehrenamtlich ausführt, eine Herzensangelegenheit. Miriam Trompler arbeitet hauptberuflich als Heilerziehungspflegerin bei Regens Wagner. Und Tennis wurde ihr praktisch in die Wiege gelegt, es ist ihre große Leidenschaft. „Ich betreibe die Sportart, seit ich laufen kann“, sagt sie. Seit ihrem 18. Lebensjahr ist Trompler als Trainerin tätig, steht bis zu 19 Stunden in der Woche auf dem Platz. Als dann 2016 bei ihrem Arbeitgeber die Mitteilung einging, dass geistig Behinderte Tennis spielen wollen, landete diese bei ihr. Sie fuhr zu einer Veranstaltung in Bayern, im Anschluss wurde es Stück für Stück mehr. Seit inzwischen drei Jahren ist sie mit einer Kollegin Koordinatorin für die Special Olympics in Bayern.

