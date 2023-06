Neuburg

18:00 Uhr

Mit dem Helikopter zum Golfen

Plus Der Extremsportler Richard Neugebauer unternimmt am 21. Juni einen neuen Rekordversuch. Innerhalb eines Tages möchte der 72-Jährige acht Golfplätze spielen. Wie er auf diese Idee gekommen ist.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Wenn es um eine seiner absoluten Lieblingssportarten, das Golfen geht, hatte Richard Neugebauer schon immer außergewöhnliche Ideen. Sei es, dass er sich in „seinem“ Wittelsbacher Golfclub in Neuburg sowohl beim „Nonstop-Golfen“ von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang sowie beim 24-Stunden-Golfen in den Rekordbüchern verewigte. Zweifelsohne beeindruckende Leistungen, die Neugebauer in der kommenden Woche nun sogar noch einmal toppen möchte – und das auf eine überaus spektakuläre Art und Weise. Am Mittwoch, 21. Juni, möchte der 72-Jährige nacheinander acht verschiedene Golfplätze (was umgerechnet rund 80 Kilometer bedeutet) spielen! Aber wie ist das überhaupt möglich? Die Antwort: Neugebauer, der sich in der Region als „radelnder Postbote“ bereits seit vielen Jahren einen Namen gemacht hat, steigt vom Fahrrad auf den Helikopter um!

Doch der Reihe nach. Wie kommt man eigentlich auf die – für Außenstehende – durchaus „verrückte“ Idee, innerhalb eines Tages nacheinander acht verschiedene Golfplätze zu spielen? Und das auch noch jeweils zu Fuß! „Nachdem mir das Laufen ja ohnehin viel Spaß macht, ich zudem ein leidenschaftlicher Golfer bin und bereits einige Dinge in dieser Richtung gemacht habe, kam mir der Einfall mit den acht Golfplätzen an einem Tag“, berichtet Neugebauer, dem sich bei aller anfänglichen Euphorie jedoch sofort die große und entscheidende Frage stellte: „Wie komme ich eigentlich von Golfplatz zu Golfplatz?“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen