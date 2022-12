Neuburger Silvesterlauf findet wieder statt

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet die traditionelle Veranstaltung zum 46. Mal statt.Wann die Rennen am 31. Dezember beginnen, welche Strecken gelaufen werden und wie die Anmeldung erfolgt.

Nach zwei Jahren Coronapause ist der traditionelle Neuburger Silvesterlauf zurück. „Die Genehmigung der Stadt Neuburg liegt vor“, freut sich der Abteilungsleiter der Leichtathleten und Dritter Vorsitzender des TSV Neuburg Hermann Schottnar.

„Wir können planen wie vor der Pandemie.“ Die Weichen sind bereits gestellt, die Helferinnen und Helfer sind eingeteilt, neu ist das Anmeldeportal und die Zeitnahme. Die Veranstalter des Sport IN-Laufcups haben dazu in einer Gemeinschaftsaktion entsprechende Hard- und Software sowie Zeitmessmatten erworben.

In den Jahren bis 2019 sind bis zu 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Silvesterlauf erschienen, der dieses Jahr bereits zum 46. Mal stattfinden wird. Die Jedermänner um Xaver Miller haben das Traditionsevent im Jahr 1975 erstmals im Englischen Garten mit zehn Teilnehmern veranstaltet.

Spannend bleibt die Frage, wie viele Läufer es zur TSV-Sportanlage im Englischen Garten zum Silvesterlauf ziehen wird. Prognosen sind schwierig, denn viele Veranstalter haben seit Corona Einbußen in der Teilnehmerzahl von 30 Prozent und mehr hinnehmen müssen. Am diesjährigen Karsamstag nahmen gut 300 Sportler beim Frühjahrslauf des TSV Neuburg teil. Klar ist, dass das alte Niveau derzeit (noch) nicht erreicht werden kann, aber mit 400 Athleten wären die Organisatoren schon zufrieden. Die bisherigen Anmeldezahlen stimmen optimistisch, denn knapp 100 Sportler haben sich bereits eingeschrieben.

Jeder kann teilnehmen

Die Leichtathleten des TSV legen Wert darauf, dass am Lauf jeder Freizeitsportler teilnehmen kann. Es werden somit auch alle Ballspieler, Turner, Schwimmer und dergleichen eingeladen. „Die sechs Kilometer des Hauptlaufs sind eine Strecke, die jeder bewältigen kann“, so Hermann Schottnar. Karl Eberle, Organisator des Sport IN-Laufcups, stellt sich hierzu als Zeitläufer für Neulinge zur Verfügung. Er will Einsteiger mit einer Zielzeit von 39 bis 40 Minuten (Pace 6.30 bis 6.40 Minuten pro Kilometer) über die sechs Kilometer betreuen. Die bewährte Runde des Hauptlaufes (Start 15 Uhr) für Erwachsene und Jugendliche (ab Jahrgang 2006) wird beibehalten. Sie führt von der TSV-Sportanlage über den Donaudamm zum Donaukai und über die Altstadt zum Brandl und über den Nachtbergweg zurück zum Startgelände.

Der erste Start an Silvester ist für die Bambini (Jahrgang 2015 und jünger) und für die Schüler und Schülerinnen U10 (Jahrgang 2013/2014) bereits um 14 Uhr. Sie haben auf der TSV-Sportanlage 600 Meter zurückzulegen. Für alle Schüler und Schülerinnen U12, U14 und U16 (Jahrgang 2007 bis 2012) ertönt der Startschuss um 14.30 Uhr über eine Runde von 2,7 Kilometer im Englischen Garten.

Die Startgebühr für Erwachsene beträgt zwölf Euro, für Schüler und Jugendliche vier Euro, Bambini laufen kostenlos. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten von den jeweiligen Starts gegen eine kleine Nachmeldegebühr möglich. Auf der Plattform RaceResult kann jetzt schon unter der Adresse my.raceresult.com/224039 mit Angabe von Name, Vorname, Jahrgang gemeldet werden. Das Anmeldeportal ist bis einschließlich 29. Dezember geöffnet.

Als Preise gibt es Urkunden für die ersten drei jeder Altersklasse sowie für jeden Schüler und Jugendlichen, zudem Pokale oder Sachpreise für die ersten drei Sieger jeder Wettkampfklasse. Der Veranstalter weist darauf hin, dass in der TSV-Sportanlage Umkleide- und Duschmöglichkeiten vorhanden sind. Weitere Informationen sind auf der Homepage des Vereins unter www.tsv1862-neuburg.de erhältlich. Für weitere Fragen steht Anton Lautner per E-Mail unter anton.lautner@web.de zur Verfügung. Beim letzten regulären Silvesterlauf 2019 siegten Julian Sterner (ESV Triathlon Ingolstadt) in 19.18 Minuten und zum fünften Mal in Folge Anabel Knoll (SC Delphin Ingolstadt) in 20.45 Minuten.