Reha und Prävention: Neue Abteilung beim TSV Neuburg

Kurse wie „Long Covid“ oder „Gymnastik Orthopädie“ richten sich an Menschen, die Sport vom Arzt verordnet bekommen oder von der Krankenkasse bezuschusste Angebote nutzen wollen.

Die Zahl spricht Bände: Heute bewegen wir uns um gut zwei Drittel weniger als vor 100 Jahren. Sitzen ist das neue Rauchen. Wir sitzen im Auto, im Zug, auf dem Bürostuhl und auf der Couch. Unsere rund 500 Muskeln verkümmern, Bandscheiben verschrumpeln und unser gesamtes Körpersystem gerät in eine Dysbalance. Bewegung hilft diesem schleichenden Verfall entgegen-zuwirken – präventiv, aber auch in der Rehabilitation.

Gesundheitssport ist die regelmäßige und systematische sportliche Belastung, die in erster Linie der Gesunderhaltung dient. Also kein Leistungssport mit dem Ziel stetiger Leistungssteigerung, sondern es geht um das allgemeine Wohlbefinden. Dass der Bedarf in diesem Bereich groß ist, wissen auch die Verantwortlichen des TSV Neuburg. Deswegen bietet der größte Verein im Landkreis nun auch Präventions- und Reha-Stunden an.

Dazu hat der TSV eine eigene Gesundheitssport-Abteilung gegründet. Die elfte in der Vereinsgeschichte und 13 Jahre nach der letzten Ausgliederung. Damals war es die Triathlon-Abteilung, die ins Leben gerufen wurde. Im Bereich Gesundheitssport werden nun alle Angebote gebündelt, die vom Arzt verordnet oder von der Krankenkasse bezuschusst werden (mit Ausnahme des Kurses „Stressbewältigung und Entspannung“). „Wir hatten seit einigen Jahren vereinzelte Gesundheitssport-Stunden, wie Koronar-Sport, im Angebot“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Sonja Schlamp-Bauer. „Nun aber wollen wir mehr Kurse aufnehmen.“

Acht neue Kurse beim TSV Neuburg

Mit den acht Kursen, mit denen der TSV in sein neues Angebot startet, wird ein breites Spektrum abgedeckt. Im Bereich Prävention gibt es zwei Mal pro Woche „Haltung und Bewegung“ sowie „Stressbewältigung und Entspannung“. Im Bereich Rehabilitation wird angeboten „Long Covid“, „Wassergymnastik“, „Gymnastik Orthopädie“, „Sitzgymnastik“, „Wirbelsäulengymnastik“ und „Corona/Herzsport“.

Alle Angebote laufen blockweise und sind auf maximal 15 Teilnehmer (Herzsport 20) begrenzt. So gibt es die Krankenkasse vor. Während die Präventionskurse von jedem besucht werden können, ist dies bei den Reha-Sportangeboten nur auf Verordnung möglich. Der Arzt oder die Ärztin legt als Therapie für ein bestimmtes Krankheitsbild den jeweiligen Sport-Kurs fest. Die Präventionskurse sind hingegen zuzahlungspflichtig, die Kosten werden aber von den meisten Krankenkassen überwiegend erstattet (außer Kurs Stressbewältigung).

Die Übungsleiterinnen, die im Gesundheitssport tätig sind, sind hervorragend ausgebildet. Abteilungsleiterin Doris Reichardt zum Beispiel hat neben dem C-Trainerschein außerdem den B-Schein „Herz-Kreislauf“ sowie „Orthopädie“ und bildet sich nun noch im Bereich „Herzsport und Innere Medizin“ weiter. Sie sagt: „Mir liegen die Menschen am Herzen. Es gefällt mir zu sehen, wie sich ihre Schmerzen und Beschwerden durch unseren regelmäßigen gemeinsamen Sport verbessern, wie sie wieder besser in ihrem Alltag zurechtkommen und Freunde an Bewegung finden.“ Zusammen mit Karin Peichl und Angelika Strobl an der Spitze möchte sie die Abteilung über die Grenzen Neuburgs hinaus bekannt machen: „Viele Patientinnen und Patienten, die Reha-Sport brauchen oder präventiv aktiv werden wollen, denken erst einmal gar nicht an den TSV Neuburg. Das wollen wir ändern.“

Auch neue Kursleiterinnen und Kursleiter sind herzlich willkommen. „Wer Interesse am Sport hat und diesen gerne anderen vermitteln möchte, kann gerne auf mich zukommen“, sagt Doris Reichardt, „die Übungsleiterausbildung ist sehr interessant und wird vom TSV bezahlt.“