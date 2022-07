German Golf-Challenge: Den Profis ganz nahe

Plus Im Rahmen der German Challenge durften am Mittwoch beim „ProAm“-Turnier zahlreiche Golf-Amateuremit den Profis auf die Runde. Mit dabei waren auch die Neuburger Nicolas Heigl, Moritz Dörr und Robin Lange.

Welcher (ambitionierte) Sportler träumt nicht davon? Einmal mit den Fußballstars gemeinsam auf dem Feld zu stehen. Einmal mit den Basketball-Idolen gemeinsam Körbe zu werfen. Oder einmal mit einem waschechten Golf-Profi zusammen eine mehrstündige Runde auf dem Platz zu drehen, um diesem über die Schulter zu schauen.