Neuburg-Rohrenfeld

vor 40 Min.

Golf German Challenge: Packendes Finale als Krönung

Plus Die Big Green Egg German Challenge auf dem Wittelsbacher Golfplatz bleibt in „spanischer Hand“. Nachdem Angel Hidalgo im vergangenen Jahr die Premiere gewann, setzte sich nun sein Landmann Alejandro Del Rey durch. Diesmal ging es sogar ins Stechen.

Von Dirk Sing

Was für ein packendes Finale bei der Big Green Egg German Challenge am späten Sonntagnachmittag auf dem Wittelsbacher Golfplatz! Nach insgesamt vier Runden und bis dato 71 gespielten Bahnen hatte es der Spanier Alejandro Del Rey bereits buchstäblich in der Hand, sich mit einem Putt aus knapp zwei Metern am 18. Loch seinen ersten Turniersieg auf der European Challenge Tour zu sichern. Doch der Ball, der bereits ein Stück weit ins Loch hineingespitzelt hatte, drehte sich unter den Augen von mehreren Hundert Golf-Fans, die sich um das Green versammelt hatten, fast schon auf magische Art und Weise wieder heraus. Nachdem sein Hauptkonkurrent Mateusz Gradecki (Polen) anschließend seinen Boogie-Putt versenkte, mussten die beiden Profis, die zu diesem Zeitpunkt ein Gesamtergebnis von 17 unter Paar (minus 17) aufwiesen, in das sogenannte Play-off. Oder anders ausgedrückt: Ein Stechen „Mann-gegen-Mann“!

