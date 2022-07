Schwimmen: TSV Neuburg hat zahlreiche Medaillen im Gepäck

Schwimmer und Schwimmerinnen des TSV Neuburg überzeugen bei Kreismeisterschaft in Pfaffenhofen.Neben 15 Titeln verzeichnen sie einige persönliche Bestleistungen. Lars Hetzel ragt heraus.

Elf Schwimmer haben bei den Schwimmkreismeisterschaften in Pfaffenhofen die Farben des TSV Neuburg vertreten. Für das äußerst junge Team war es der erste Wettkampf seit Februar 2020, sie stellten sich der Konkurrenz aus den fünf Kreisvereinen. Die Erfolgsbilanz konnte sich sehen lassen. Neben den 42 persönlichen Bestzeiten standen auch 15 Kreismeistertitel, sieben Silber- und sechs Bronzemedaillen zu Buche. Besonders erfreulich war die Tatsache, dass alle TSV-Youngsters bei der Siegerehrung eine Medaille bekamen.

Der einzige Starter aus der Wettkampfgruppe 1, Lars Hetzel (Jahrgang 2004), ließ dabei seiner Konkurrenz keine Chance. Die Trainingsmeter im Trainingslager in Misano zahlten sich aus. Er gewann all seine vier Einzelstarts über 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken, 100 Meter Schmetterling sowie die kurze Freistilsprintdistanz (50 Meter). Vor allem die beiden persönlichen Bestmarken im Freistil (0:58,44 Minuten) und Schmetterling (1:10,14 Minuten) geben Hoffnung, dass er sich damit für die bayerische Jahrgangsmeisterschaft Ende Juli in Rosenheim qualifizieren kann.

TSV Neuburg überzeugt

Den stärksten Teil des Wettkampfteams bildete die Gruppe 3 von Manfred Schiele. Vier Medaillen holte sich Olivia Malkowski (Jahrgang 2007). Sie gewann ihre Entscheidungen über 50 Meter Schmetterling und holte jeweils Silber über 50 Meter, 100 Meter und 200 Meter Freistil. Für diese Leistung bekam sie am Ende des Tages verdient einen Kreispokal überreicht. Ihre Trainingspartnerin Pauline Moggl (Jahrgang 2010) gewann über 50 Meter Freistil und schwamm über die doppelte Distanz auf Rang drei. Die gleiche Farbkombination an Medaillen erschwamm sich bei ihrer Wettkampfpremiere Magdalena Rößler (Jahrgang 2011). Sie holte ebenfalls den Kreismeistertitel über 50 Meter Freistil und Rang drei über 50 Meter Rücken. Das TSV-Duo Isabella Rupaner und Helena Krieger (beide Jahrgang 2009) konnte die Heimreise ebenfalls mit zweimal Edelmetall (Silber und Bronze) antreten. Isabella Rupaner zeigte dabei ihre Stärke im Schmetterling-Schwimmen und sicherte sich Silber über 100 Meter und Rang drei über 50 Meter. Helena Krieger gelang der gleiche Streich über die Rückenstrecke.

Aus dem Nachwuchsteam von Patricia Geier starteten mit Maya Becher, Larissa Kloth, Michael Rupaner (alle Jahrgang 2011) und Melik Krasniqi (Jahrgang 2010) vier junge Talente. Bei ihrem ersten Wettkampf zeigten sie ihr sehr gutes Schwimmgefühl, welches einiges für die Zukunft erwarten lässt. Larissa Kloth und Michael Rupaner konnten sich sogar schon auf dem Siegerpodest platzieren. Larissa Kloth schwamm mit 0:50,25 Minuten eine gute Zeit im Brustsprint über 50 Meter und sicherte sich damit Rang zwei. Michael Rupaner überraschte ebenfalls mit Silber über 50 Meter Rücken.

Ukrainer treten für den TSV Neuburg an

Erstmals gingen auch drei junge Ukrainer für den TSV Neuburg an den Start und zeigten ihr großes Potenzial im Pfaffenhofener Wettkampfbecken. Nicht zu schlagen war dabei Matvii Martynov (Jahrgang 2010). Bei all seinen fünf Starts ließ er seiner Konkurrenz keine Chance und sicherte sich stets den Titel. Erneut wurde dabei seine Vielseitigkeit deutlich (200 Meter Schmetterling, 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken, 400 Meter Freistil und 200 Meter Lagen). Mit seinen guten Leistungen qualifizierte er sich für die oberbayerische Meisterschaft in Waldkraiburg und kann sich auch berechtigte Hoffnungen für die bayerische Meisterschaft Ende Juli machen. Seine jüngere Schwester Mariia Martynova (Jahrgang 2014) schwamm zu Goldmedaillen über 50 Meter Rücken und Freistil und holte Bronze über 50 Meter Brust. Daria Lapochkina (Jahrgang 2009) komplettierte die erfolgreiche TSV-Mannschaft. Sie holte sich den Kreismeistertitel über 200 Meter Rücken und Bronze über 100 Meter Freistil.