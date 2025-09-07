SV Bertoldsheim kassiert gegen den SV Steingriff die dritte Niederlage in Folge.

Nach drei Niederlagen in der Kreisklasse und ganzen elf Gegentoren befindet sich der SV Bertoldsheim abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der Kreisklasse. Spiegelverkehrt hat der TSV Burgheim nach einem 6:2-Sieg gegen den SC Rohrenfels mit 13 Toren die torgefährlichste Offensive.

SV Bayerdilling – SG Münster/Holzheim 1:2: Vor guter Kulisse begann das Derby ausgeglichen. Den ersten Abschluss hatte der Gastgeber. Ein Schuss von Massimiliano Porcari wurde jedoch entscheidend geblockt. Die erste Annäherung der Gäste war für Keeper Jan Sprater kein Problem. Er fing die Flanke sicher ab. In der 19. Minute dann die bis dahin größte Chance des Spiels. Marco Hofmann setze sich über rechts schön durch und bediente Porcari. Der traf aus kurzer Distanz nur die Unterkante der Latte und der Ball sprang zurück ins Feld. Umso bitterer, dass im direkten Gegenzug dann das 0:1 in Person von Matthias Stuber fiel. In der 38. Minute erhöhte Simon Mayr nach einem Querpass dann sogar auf 0:2, was gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete. Direkt nach Wiederanpfiff gelang dem SVB allerdings der 1:2 Anschlusstreffer. Spielertrainer Massimiliano Porcari verwandelte einen Handelfmeter sicher. In der Folge hatten beide Teams dann mehrere Abschlüsse, die beide Torwärte jedoch souverän vereitelten. Besonders Jan Sprater konnte sich dabei auszeichnen, als er gegen Luca Jurida sensationell reagierte. Die letzte Möglichkeit zum Ausgleich bot sich den Bayerdillingern in der Nachspielzeit. Doch der Kopfball nach einer Ecke wurde knapp neben das Tor gesetzt. Danach war Schluss und die Gäste konnten sich über ihren Auswärtsdreier freuen. Schlimmer als die Niederlage wiegt für die Lila-Weißen jedoch die erneute Verletzung von Aufstiegstorjäger Marco Hofmann, der nach seinem Comeback heute vermutlich wieder länger ausfallen wird.

FC Ehekirchen II – SG Feldheim 2:1: Ein gutes Kreisklassenspiel bekamen die Zuschauer zwischen Ehekirchen und der SG Feldheim/ Genderkingen zu sehen. Es gab Chancen auf beiden Seiten, die die guten Keeper in der ersten Halbzeit zu Nichte machten. Kevin Louis rettete auf der einen Seite gegen Matthias Rutkowski, auf der anderen glänzte Zeqir Ahmetaj bei einem Kopfball aus kurzer Distanz von Dominik Martin. Die größte Chance zur Führung vergab David Bestle für die Gäste, als er einen Nachschuss aus kurzer Distanz am leeren Tor vorbei schoss. Feldheim kam dann wesentlich besser aus der Kabine. In der 49. Minute köpfte Emanuel Edel eine Flanke von links schön ins lange Eck ein. In der Folge kam der FCE jedoch besser ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle. Die Konsequenz war der Ausgleich. Nicklas Specht steckte den Ball auf Matze Rutkowski durch, welcher zum 1:1 einschob. In der 81. Minute wurde Michael Gerbl bei einem Freistoß sträflich alleine gelassen und köpfte sehenswert zur Führung ein. In den letzten Spielminuten konnte der Ehekirchener Keeper Ahmetaj bei einigen Ecken klären und der Landesligareserve die ersten 3 Punkte der Saison festhalten.

FC Staudheim – SG Straß 2:2: Die Partie begann mit einem Paukenschlag. Marco Friedl nutzte einen Fehler der Staudheimer Hintermannschaft gnadenlos und stellte früh auf 0:1 (3.). Doch die Staudheimer Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Nach einer knappen Viertelstunde konnte Finn Sander im Sechzehner nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Staudheims Toptorjäger Schütt zum 1:1 Ausgleich. Nun entwickelte ein abwechslungsreiches Spiel, da beide Mannschaften erfrischenden Offensiv-Fußball zeigten. Ein Treffer sollte vorerst aber nicht gelingen, sodass es mit einem leistungsgerechten Unentschieden in die Pause ging. Nach dem Wechsel spielten die Gäste auf den Führungstreffer und die Gastgeber kamen kaum noch über die Mittellinie. Die neu formierte SG zeigte sich deutlich agiler und präsenter in den Zweikämpfen. Zum erneuten Führungstreffer war jedoch tatkräftige Mithilfe der Staudheimer Abwehr nötig. Ein Gästestürmer wurde in einer eigentlich ungefährlichen Situation mit dem Rücken zum Tor gelegt. Jannik Rechner nahm das Geschenk dankend an und traf sicher. Von der Heimmannschaft ging auch danach kaum Gefahr aus. Alles sah nach einem Auswärtserfolg für Straß/Illdorf aus, als in Minute 89 plötzlich ein langer Ball Richtung Strafraum segelte. Marco Schütt fischte das Spielgerät artisisch herunter, umkurvte Keeper Nicolas Rechner und schob zum vielumjubelten, schmeichelhaften 2:2 Endstand ein.

TSG Untermaxfeld – SC Ried 2:2: Die TSG aus Untermaxfeld bleibt weiter hinter den eigenen Erwartungen und kommt im Heimspiel gegen den SC Ried nicht über ein 2:2 Remis hinaus. Zur Pause sah es zunächst noch gut aus. Die frühe Gästeführung konnte die Elf von Matthias Stegmeir noch vor dem Seitenwechsel zu einer 2:1 Führung drehen. Doch in der 71. Spielminute gelang Matthias Riedelsheimer der Ausgleich und sorgte somit für eine Punkteteilung, mit der die Rieder gewiss besser leben können als die Gastgeber.

SC Rohrenfels – TSV Burgheim 2:6: Eine ordentliche „Watschn“ kassierte der SC Rohrenfels gegen Kreisliga-Absteiger Burgheim. Bereits nach zehn Minuten stand es 0:3 und die Partie war quasi entschieden. Niklas Mai (2) und Niklas Marx hatten die Treffer erzielt. Mai machte in Minute 30 seinen Hattrick komplett und Lukas Biber erhöhte noch vor der Halbzeit auf 0:5. Der Gast schaltete dann in Hälfte zwei einen Gang herunter. Rohrenfels nutzte das und konnte zwischenzeitlich auf 2:5 verkürzen. Coach Daniel Jester war dann kurz vor dem Ende der Schlusspunkt zum 2:6 vorbehalten.

SV Steingriff - SV Bertoldsheim 6:1: Der SV Bertoldsheim bleibt auch im zweiten Spiel der Saison ohne Punkte. Beim Gastspiel in Steingriff gab es für die Mannen von Martin Riedl nichts zu holen. Andreas Brumm (3), Sebastian Reiter (2) und Lukas Koppold schossen überforderte Gäste ab. Riedl selbst gelang in der Schlussphase der Ehrentreffer.