SV Klingsmoos gegen den TSV Rain II: Überraschender Heimsieg

Nach zwei wichtigen Siegen musste der FC Rennertshofen wieder einmal punktlos die Heimreise antreten. Gegen den TSV Pöttmes verlor das Team 1:4. Der SV Klingsmoos dagegen kann gegen den TSV Rain II mit 4:3 punkten.

