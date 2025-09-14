Icon Menü
Neuburg: SV Klingsmoos gegen den TSV Rain II: Überraschender Heimsieg

Neuburg

SV Klingsmoos gegen den TSV Rain II: Überraschender Heimsieg

Der SV Klingsmoos gewinnt in der Kreisliga Ost gegen den TSV Rain II mit 4:3. FC Rennertshofen muss in Pöttmes eine Niederlage hinnehmen.
    |
    |
    |
    Wenn die Gastgeber jubeln: 4:3 konnte sich der SV Klingsmoos von Spielertrainer Johannes Kranner (Mitte) gegen den TSV Rain II durchsetzen.
    Wenn die Gastgeber jubeln: 4:3 konnte sich der SV Klingsmoos von Spielertrainer Johannes Kranner (Mitte) gegen den TSV Rain II durchsetzen. Foto: Daniel WORSCH

    Nach zwei wichtigen Siegen musste der FC Rennertshofen wieder einmal punktlos die Heimreise antreten. Gegen den TSV Pöttmes verlor das Team 1:4. Der SV Klingsmoos dagegen kann gegen den TSV Rain II mit 4:3 punkten.

