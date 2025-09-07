SV Wagenhofen gegen SV Waidhofen II: Erst Schock, dann Triumph

Drei Spiele, drei Siege: Das ist die bisherige Bilanz vom SV Weichering, der nach dem Wochenende den Spitzenplatz der A-Klasse. Nach einem Rückstand von 0:2 drehte der SV Wagenhofen die Partie gegen Waidhofen II und gewann 6:3.

BSV Neuburg – FC Zell/Bruck 0:0: In einem hart umkämpften Match holte der Gast aus Zell verdient einen Punkt. Das Geschehen spielte sich hauptsächlich zwischen den den Strafräumen ab. Die beste Möglichkeit zur Führung hatten die Gäste in der 17. Minute, jedoch scheiterte Fabian Detter, dessen Schuss nur knapp am BSV-Gehäuse vorbeiging. Danach das gleiche Bild. Beide Mannschaften neutralisierten sich und die Partie war von Abschlussschwäche und unkonzentrierten Abspielen geprägt, sodass es beim leistungsgerechten Remis blieb. Allerdings ist zu erwähnen, dass das Fehlen von vier Stammspielern das Spiel der Gastgeber stark beeinträchtigte.

SC Feldkirchen – BSV Berg im Gau II 4:2: Motiviert legte die Heimelf mit viel Elan los und ging bereits in der 12. Minute nach einem guten Zuspiel von Kevin Wick durch den schnellen Felix Meder mit 1:0 in Führung. Nur acht Zeigerumdrehungen später schickte Grmay mit einem schönen Steilpass erneut Meder auf die Reise, welcher den Torhüter umkurvte und zum 2:0 einnetzte. Die Gäste aus Berg im Gau zeigten sich jedoch nicht geschockt und spielten ihrerseits weiter munter mit. Dies wurde nur weitere fünf Minuten später mit dem 1:2 Anschlusstreffer durch Johannes Böhm belohnt. Beide Mannschaften lieferten sich nun einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Als etwas spielstärker erwies sich der Gast und glich in der 35. Minute nicht unverdient durch Johannes Felbermaier aus. Nach dem Seitenwechsel machte nun die Heimelf wieder etwas mehr Druck. Nach einer Hereingabe von Wick konnte der BSV-Schlussmann den Ball nicht festhalten, was Thomas Haeckel zur erneuten Führung nutzte (64.). Den folgenden Angriffen der Berg im Gauer konnte die gute Feldkirchener Defensive standhalten und man suchte sein Heil in Kontern. Einen solchen vollendete Meder nach Querpass Grmays zum 4:2 Endstand (90.+5).

SV Weichering – DJK Brunnen 3:2: In einem spannenden und umkämpften Spiel konnte der SV Weichering einen 3:2-Erfolg gegen die DJK Brunnen einfahren. Die Partie begann zunächst ausgeglichen, ehe die Hausherren in der 36. Minute in Führung gingen: Steve Schramm traf mit einem platzierten Schuss ins Eck zum 1:0. Unmittelbar danach legte Weichering nach: Andreas Krammer profitierte von einer Unachtsamkeit in der Abwehr und erhöhte auf 2:0 (37.). Kurz vor der Pause meldeten sich die Gäste zurück: Dominik Schedlbauer verkürzte in der 43. Minute zum 2:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft. In der 67. Minute wurde Fardin Gholami im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 3:1. Doch Brunnen gab sich nicht geschlagen: Patrick Berger verwandelte in der 78. Minute ebenfalls einen Strafstoß zum 3:2. Nur zwei Minuten später schwächten sich die Gäste jedoch durch einen Platzverweis (Gelb-rot für Alexander Berger) selbst. In Überzahl brachte der SV Weichering die knappe Führung routiniert über die Zeit und feierte damit einen wichtigen Heimsieg.

SG Oberhausen/Sinning – SG Klingsmoos/Pöttmes II 3:1: Einen Arbeitssieg errang die SG Oberhausen/Sinning gegen den Außenseiter aus Klingsmoos. Wie erwartet, war die Heimmannschaft über weite Strecken tonangebend, tat sich aber gegen tief und kompakt stehende Gäste schwer. Zur Verwunderung aller erzielte Julian Vaterl aus äußerst spitzem Winkel die Führung für die Schmalzl-Elf nach 27 Minuten. Dies spielte den Gästen natürlich in die Karten. So standen sie nun noch tiefer und kompakter. Auch in der zweiten Halbzeit taten sich die Gastgeber schwer und vergaben zudem beste Chancen. In Minute 55 dann die Erlösung: Nach einem Foul am eingewechselten Patrick Sager verwandelte Lukas Patasan den fälligen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. Doch nur kurze Zeit später musste die SG Oberhausen/Sinning erneut einen Rückschlag verkraften. Nachdem er in der ersten Halbzeit bereits verwarnt wurde, flog Pascal Wiesner nach einem taktischen Foul mit Gelb-rot vom Platz. Der personelle Unterschied war in der Folge jedoch nicht spürbar und die Heimelf drängte auf den Führungstreffer. Dieser gelang dann in der 80. Minute, als Luis Ball aus kurzer Distanz das 2:1 erzielte. Nachdem Patrick Schmid nach einem Handspiel auf der Linie ebenfalls die Ampelkarte sah, war die personelle Ausgeglichenheit wieder hergestellt. Den Handelfmeter (85.) nutzte Luis Ball zum verdienten 3:1 Endstand.

VfR Neuburg II – DJK Langenmosen 3:2: Die zweite Garde des VfR Neuburg bezwang die Gäste letztlich knapp aber verdient mit 3:2. Mirsad Nezirovic (12.) und Mohammad Jalalzada (37., 69.) trafen für die Lila-Weißen. Aaron Kneilling (48.) und Michael Baierl (89.) konnten sich für den Kreisklassenabsteiger in die Torschützenliste eintragen.

SV Waidhofen II - SV Wagenhofen 3:6: Die Heimelf schockte die Wagenhofener früh: Nach 20 Minuten hieß es durch einen Doppelpack Simon Fröhlichs (9., 19.) 2:0. Die Gäste schlugen jedoch zurück und erzielten insgesamt sechs Treffer. Elias Jary (41., 45.), Marvin Knott (71., 82., 90.) und Max Neff (88.) waren erfolgreich. Für Waidhofen traf abermals Fröhlich (56.).

Joshofen/Bergheim II - SV Grasheim 1:4: Auf die frühe Führung durch Christian Margraf (1.) konnte die Heimelf nicht aufbauen und musste sich letztlich deutlich mit 1:4 geschlagen geben. Marco Kutscherauer (20.) und ein Eigentor (25.) sorgten für den 1:2 Pausenstand, den wiederum Kutscherauer (48.) und Florian Schabacker (58.) in Hälfte zwei ausbauten.