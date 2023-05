Neuburg

„Tennis hat einen Schub erlebt“: Zwei Spieler der TeG Neuburg im Interview

Vorfreude auf die Tennissaison: Christina Froncek und Thomas Berneisch starten am Wochenenden mit ihren Mannschaften der TeG Neuburg in die Spielzeit. Foto: Benjamin Sigmund

Plus Die Sommersaison steht in den Startlöchern. Was Christina Froncek und Thomas Berneisch von der Spielzeit erwarten, wie sie die Entwicklung bei der Tennis-Gemeinschaft Neuburg bewerten und welche Profis als Vorbilder dienen.

Von Benjamin Sigmund

Die Tennissaison steht in den Startlöchern. Am Freitag beginnt die neue Spielzeit, die Plätze sind hergerichtet, die Vereine sind in Vorfreude. Mit 15 Mannschaften tritt diesen Sommer die Tennis-Gemeinschaft Neuburg an. Die TeG wurde 2018 ins Leben gerufen und besteht aus dem TC am Brandl, dem Neuburger Tennisclub und dem BSV Neuburg. Unsere Zeitung hat sich mit Christina Froncek, die Mannschaftsführerin der Damen ist und im Jugendbereich aktiv ist, und Thomas Berneisch, der in erster Linie bei den Herren 40 spielt, unterhalten.

Wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude auf die Tennissaison im Freien?

