Torspektakel in der Kreisliga: FC Rennertshofen gewinnt 9:2 gegen die SF Bachern

Vier Niederlagen musste der FC Rennertshofen zuletzt einstecken. Doch nach dem Befreiungsschlag im Derby gegen den SV Klingsmoos vergangene Woche konnte das Team von Tommy Mutzbauer gegen die SF Bachern sogar noch einen drauflegen.

BC Adelzhausen – BSV Berg im Gau 2:2: Ein ausgeglichenes Spiel mit einem gerechten 2:2. Die erste Chance hat der BSV nach einer Ecke durch Daniel Tkac, der an den Pfosten köpfte. Danach hatte Adelzhausen das Spiel bestimmt und ging per Elfmeter in Führung durch Stefan Asam. Der Ausgleich fiel durch Daniel Tkac nach Vorarbeit von Ben Schmeiser. In der 68. Minute fiel dann der Führungstreffer für den BSV durch einen von Manuel Sojer getretenen Freistoß auf Martin Froncek, der per Kopf vollendete. Wie aus dem Nichts kam Adelzhausen zum Ausgleich in der 72. Minute durch Marvin Gaag nach einem Abstauber. Danach war es noch ein offenes Spiel, das mit einem gerechten unentschieden zu ende ging.

TSV Rain II – SV Echsheim-Reicherstein 6:0: Nach nicht einmal einer Minute hatte Echsheim eine Freistoßchance durch Landes, die David Wilhelm sicher hielt. In der fünften Minute schaltete Lukas Huck schnell und führte einen Freistoß aus wobei Blerand Kurtishaj zur Führung vollendete. Rain war im Anschluss die spielbestimmendere Mannschaft. Auf der anderen Seite steckte Anes Zukanovic auf Kurtishaj durch, der auf Ricker quer legte, sodass dieser nur einschieben musste (20.). Kurz vor der Halbzeit steckte Ricker auf Robin Böhm durch. Dieser umspielte den Keeper und schob ein (43.). Im zweiten Abschnitt waren die Rainer weiter Herr der Lage. Fabi Miehlich steckte in der 51. Minute auf Böhm durch, der dann ins lange Eck einschob. In der 72. Minute konnte sich David Wilhelm wieder auszeichnen, als er einen Schuss aus kurzer Distanz parierte und somit seine Klasse unter Beweis stellen konnte. In der 76. Minute konnte Erjon Xhekaj einen Fehler des Keepers ausnutzen, schloss aus 30 Meter ab und erhöhte somit auf 5:0. In der 83. Minute krönte Kurtishaj seine Leistung mit einem souverän verwandelten Elfmeter zum 6:0 Endstand.

TSV Inchenhofen – SV Klingsmoos 0:2: Der TSV Inchenhofen verlor zu Hause gegen den SV Klingsmoos durch einen Doppelpack von Ralf Rechenauer, der in der 27. Minute sein erstes Saisontor verbucht und seinen zweiten Treffer der Partie in der Nachspielzeit durch Foulelfmeter erzielt. Bestraft wurde dieser mit der roten Karte an Lukas Michl wegen Halten als letzter Mann im Strafraum.

FC Rennertshofen – SF Bachern 9:2: Das Pflichtspieldebüt zwischen dem FC Rennertshofen und den Sportfreunden aus Bachern verlief sehr einseitig. Die Gäste konnten sich über die gesamte Spielzeit nicht auf die Geschwindigkeit der schnellen FCR-Offensive um Tobias Kruber und Niklas Schelchshorn einstellen. Eben Jene waren es auch die für die ersten Tore zuständig waren. In der 13. Minute umkurvte Kruber den Gästetorhüter Niklas Köchl und erzielte das 1:0 aus spitzen Winkel. Anschließend bediente Niklas Schelchshorn nach schöner Einzelleistung Tobias Kruber, der in der 17. Minute zum 2:0 einschob. Nach 23 Minuten nutzte der vorige Vorlagengeber einen Fehler in der überforderten Hintermannschaft zum 3:0. Nur zwei Minuten später, als Tobias Kruber zunächst noch am Torhüter scheiterte, schob Startelfdebütant Maurice Röder zum 4:0 ein. Im Anschluss, vergab der FCR zahlreiche Chancen um das Spiel noch klarer zu gestalten und hatte am Ende noch Glück, dass der Gast aus Bachern zwei dicke Chancen zum Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit liegen ließ. Noch im erstem Durchgang setzte Luca Elbl frei stehend den Ball über das Tor, eine Minute später rette Denis Gieß auf der Linie. Dasselbe Bild in Halbzeit zwei, bereits nach 51. Minuten musste Tobias Kruber nur noch den Fuß hinhalten um auf 5:0 zu erhöhen. Das Spiel ging weiter in eine Richtung. Die Verteidigung der Gäste aus Bachern griff, aber nun häufiger zu Foulspielen in letzter Not, insgesamt drei Elfmeter die allesamt von den Brüdern Simon (58.: 6:0, 83..: 9:2) und David Pickhard (62.: 7:1) verwandelt wurden führten zum Endergebnis. David Pickhard traf im Anschluss an seinen Strafstoß ebenfalls doppelt, er schlenzte aus dem Spiel heraus zum 8:1 ins Tor. Zwischenzeitlich sorgte Simon Seifert auf Seiten der Gäste immerhin für zwei Highlights, zunächst verkürzte er per Freistoß aus über 30 Metern zum 1:6, ebenfalls aus der Distanz ließ er Torhüter Manuel Fieger in der 81. Minute per Dropkick keine Chance. In den letzten fünf Minuten verpassten es die Hausherren, wie schon in Halbzeit eins noch mehrfach, das Ergebnis im zweistelligen Bereich zu beenden. Nichtsdestotrotz herrschte große Zufriedenheit im Ketlitz Sportpark, nach zwei Siegen in Serie scheint der FCR zurück in der Spur zu sein.