Unter fachgerechter Anleitung zum großen Ziel

Am 3. September findet in Eichstätt ein Halbmarathon statt. Wer bei diesem tollen Event dabei sein möchte, kann sich von TSV-Übungsleiter Siggi Stachel in die richtige Verfassung bringen lassen.

Wer in seinem Leben bislang noch nie einen Halbmarathon gelaufen ist, dies aber gerne einmal machen würde, ist bei Siggi Stachel in den besten Händen. Der erfahrene Übungsleiter des TSV Neuburg kennt sich mit kurzen, mittleren und langen Laufstrecken bestens aus. Sei es selbst als Läufer oder eben Trainer: Stachel hat in seinem „Sportler-Leben“ schon eine ganze Menge erlebt und kann daher auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sein nächstes Ziel: der Halbmarathon am 3. September in Eichstätt. Allerdings nicht als Läufer, sondern als Coach und Motivator für „Frischlinge“.

Um was geht es genau? Der 59-Jährige bietet sowohl TSV-Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern die Gelegenheit, sich unter seinen erfahrenen „Fittichen“ gezielt auf dieses attraktive Event entsprechend vorzubereiten. Zweimal pro Woche (Montag und Donnerstag für jeweils 90 Minuten) bittet Stachel seine „Schäfchen“ zur Übungseinheit auf das Sportgelände des TSV Neuburg im Englischen Garten.

Vielseitiges Trainingsprogramm

Nach einem gemeinsamen Aufwärmtraining stehen schließlich eine Laufschule (hierbei soll unter anderem auch der Laufstil verbessert werden) sowie verschiedene Lauf-Intervalle (lang und kurz) auf dem Programm. Darüber hinaus gibt es weitere wichtige Tipps wie beispielsweise zur richtigen Atemtechnik. „Neben den beiden gemeinsamen Trainingseinheiten sollten die Teilnehmer selbst noch eine weitere am Wochenende einlegen“, sagt Stachel, der mit derartigen „Aufbau-Gruppen“ bereits sehr gute Erfahrungen gemacht hat.

Die erste gemeinsame Übungseinheit findet auf dem TSV-Sportgelände am Montag, 26. Juni, ab 18.20 Uhr statt. Um dabei zu sein, gibt es eigentlich nur drei bestimmte Voraussetzungen: Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Zudem sollte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer bereits zu diesem Zeitpunkt in der Lage sein, „eine Stunde am Stück zu laufen – wobei es hier weder auf die Geschwindigkeit noch auf die Distanz ankommt“ (Stachel). Darüber hinaus bittet Stachel darum, dass jeder (zukünftige) Lauf-Enthusiast zuvor noch einen Gesundheitscheck bei seinem Hausarzt durchführen lässt, um „jedes Risiko zu vermeiden“.

Das vorrangige Ziel lautet "Durchkommen"

Das Ziel beim Halbmarathon in Eichstätt? „Natürlich gibt es auch die eine oder andere ambitionierte Läuferin und Läufer. Aber das vorrangige Ziel sollte letztlich das alleinige Durchkommen sein“, erklärt Stachel. Für sämtliche TSV-Mitglieder ist dieser mehrwöchige „Kurs“ kostenlos, während für alle anderen Interessierten ein Pauschalbetrag von 50 Euro anfällt. Für weitere Informationen und Fragen rund um dieses Projekt steht Siggi Stachel per E-Mail unter siegfried.stachel@gmx.de zur Verfügung.