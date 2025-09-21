VfR Neuburg erfährt gegen den TSV Gersthofen erneut deutlichen Dämpfer

Der VfR Neuburg konnte das dritte Spiel in Folge keinen Sieg erringen. Wie bereits gegen den VfR Jettingen verloren die Lila-Weißen zu Hause auch gegen den TSV Gersthofen mit 0:3.

Die erste Chance im Spiel hatten die Gastgeber. Frederic Wytopil versuchte es mit einem Schuss aus circa 20 Metern, doch der Ball ging knapp am Tor der Gersthofener vorbei. In der 27. Minute konterten die Gäste aus Gersthofen die Neuburger aus, doch der Schuss von Kerem Bakar konnte noch zur Ecke abgelenkt werden.

Mit einem 0:1-Rückstand ging es für den VfR Neuburg in die Pause

Nach der anschließenden Ecke gab es in der 32. Minute schließlich die 0:1-Führung für Gersthofen. Aivin Emini brachte die Ecke scharf herein, Torwart Peter Kraus konnte den Ball aber nur in die Mitte abwehren, wo Kerem Bakar goldrichtig stand und zum Leidwesen der Neuburger den Ball ins Tor beförderte. Sebastian Habermeyer hatte schließlich die große Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Nach einer Flanke von Jason Kifmann köpfte er den Ball in Richtung Kreuzeck der Gäste, doch Torwart Julian Lippmann fischte den Ball noch heraus. In der 49. Minute gingen erhöhten die Gäste dann auf 0:2. Nach einer Ecke für Gersthofen schlief die gesamte Hintermannschaft der Neuburger und Fabian Bühler brauchte den Ball aus kurzer Distanz nur noch einschieben. So ging es in die Pause .Nach dem Wechsel mussten die Neuburger den Torwart auswechseln. Für Peter Kraus kam Torwarttrainer Nils Lahn ins Tor. Leon Beran hatte in der 57. Minute den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Nach einer Hereingabe von Nehat Sejfuli, kam er aus circa zwölf Meternzum Schuss, doch den Ball konnte ein Verteidiger der Gäste noch von der Linie schlagen.

Nach einer Ecke von Sebastian Habermeyer kam Maximilian Christl zum Schuss, doch auch dieser ging knapp neben das Tor. In der 66. Minute fiel beinahe das 0:3 für die Gäste. Nach einem Freistoß von Tobias Bühler konnte Nils Lahn den Ball gerade noch von der Linie kratzen. Zehn Minuten später dann fiel das 0:3 tatsächlich. Nach einem bösen Abwehrschnitzer der Neuburger kam Fabian Bühler an den Ball und ließ mit einem satten Schuss Keeper Nils Lahn keine Abwehrmöglichkeit. Nach der zweiten Niederlage in Folge rutscht der VfR Neuburg in der Bezirksliga auf den siebten Platz.

VfR Neuburg Kraus (54. Lahn), Kifmann, Max Christl (37. Baran), Mehl (46. Sejfuli), Wytopil, Habermeyer, Idrizi (40. Talla), Omanovic, Krzyzanowski, Fischer-Stabauer, Maxi Christl