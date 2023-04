Im Laufschritt durch den Englischen Garten

Plus Knapp 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind beim Frühjahrswaldlauf des TSV Neuburg mit dabei und finden eine gut präparierte Strecke vor. Wer sich in den einzelnen Altersklassen durchgesetzt hat.

Sechs Grad Celsius, mittlerer Wind, ab und zu ein Regentropfen. Für das Osterwochenende jedoch, an dem ja auch schon mal Schnee gefallen war, eine durchaus akzeptable Wetterlage. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des TSV-Frühjahrswaldlaufes ideale Bedingungen, denn es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung.

Ideale Bedingungen aber auch deshalb, weil die Stadt Neuburg in der Woche davor die Strecke durch den Englischen Garten aufgeschottert und ertüchtigt hatte. Den Veranstaltern rund um die neue Leichtathletik-Abteilungsleiterin des TSV, Ulrike Hetmanek-Rogler, war mit der Ertüchtigung der Waldwege ein Stein vom Herzen gefallen. Die Läuferinnen und Läufer dankten es mit einer regen Teilnahme in fünf Schüler-, einer Jugend- und einer Erwachsenengruppe mit insgesamt knapp 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.