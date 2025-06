Der (bislang) größte Boxkampf von Neuburgs Omar Abu Nemah

Wenn Omar Abu Nemah am Samstagabend bei der Jubiläums-Gala des „Ring of Fire 20“ in Unterschleißheim in den Ring steigt, dürfte es für den 21-Jährigen zweifelsohne eine ganz besondere Erfahrung in seiner insgesamt noch jungen Box-Karriere werden. Mir Ausnahme seines Kampfes gegen Adam Pereira (Mittelgewicht bis 70 Kilogramm) stehen sich ausschließlich hochkarätige Box- und K1-Kämpfer gegenüber. „Für mich ist es die einmalige Gelegenheit, als Amateur das ganze Ambiente einer solchen Profi-Veranstaltung zu erleben und dabei auch hinter die Kulissen zu schauen beziehungsweise entsprechend hineinzuschnuppern“, sagt Abu Nemah, dessen Vorfreude auf dieses Event „bereits riesengroß“ ist.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unterschleißheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Boxkampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis