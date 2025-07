Neuburger Volksfestboxen: „Viel geiler als erwartet“

Wer sich ein genaues Stimmungsbild beim Volksfest-Boxkampf zwischen dem BC Neuburg und der MBB-SG Augsburg am Sonntagvormittag machen wollte, musste eigentlich nur mit Theresa Pomp sprechen. Oder einfach nur in ihr Gesicht blicken. „Ich wusste ja im Vorfeld nicht, was auf mich zukommen würde. Jetzt kann ich aber sagen, dass es noch viel geiler war, als ich es auch nur annähernd erwartet hatte“, strahlte die 31-jährige Justizvollzugs-Angestellte.

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kampf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis