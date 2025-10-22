Rasenkraftsport: Neuburger Trio dominiert in Süddeutschland

Bei besten äußeren Bedingungen war Memmingen Austragungsort der süddeutschen Meisterschaften im Rasenkraftsport. In der „Mastersklasse 60+“ rechneten sich Helmut Fleißner, Günther Selhuber und Erwin Kettl vom TSV Neuburg insbesondere in der Mannschaft gute Chancen auf den Titel aus.

In der Gewichtsklasse bis 74 kg konnte sich bei Fleißner vor allem das Steinstoßen mit starken 8,13 Metern sehen lassen, was ihm letztendlich auch den zweiten Platz in dieser Disziplin einbrachte. Im Hammerwurf standen am Ende 27,18 Meter, im Gewichtwurf 13,68 Meter - und damit zwei weitere Bronze-Platzierungen zu Buche. Das daraus resultierende Ergebnis im Dreikampf mit 1622 Punkten bescherte ihm ebenfalls einen ausgezeichneten dritten Platz.

Günther Selhuber mit einem starken Lauf

Einen starken Lauf hatte Selhuber in der Gewichtsklasse bis 87 kg. Er war an diesem Tag in allen drei Disziplinen nicht zu schlagen. Im Hammerwurf flog das fünf Kilogramm schwere Gerät 37,17 Meter weit. Es folgten im Gewichtwurf 17,49 Meter und Steinstoßen 8,62 Meter. Damit stand er auch in der Dreikampf-Wertung mit 1997 Punkten ganz oben auf dem Podest und wurde mit deutlichem Abstand zur Konkurrenz dreifacher süddeutscher Meister. Um das Mannschaftsergebnis zu komplettieren, musste Kettl in der jüngeren Altersklasse M60 antreten und schlug sich in der Gewichtsklasse + 87 kg wacker gegen seine Mitkonkurrenten. Am Ende kam er auf 1074 Punkten im Dreikampf und war mit seinen Leistungen im Hammer- (17,16 Meter) und Gewichtwurf (8,69 Meter) sowie Steinstoßen (5,51 Meter) durchaus zufrieden.

In der Endabrechnung war den drei Neuburgern damit auch der Mannschaftstitel nicht zu nehmen. Mit 4726 Punkten war der Abstand zu den Mannschaften aus Aschaffenburg und Köngen deutlich.

Auch bei der „Bayerischen“ am Start

Eine Woche später gingen Selhuber und Fleißner erneut erfolgreich an den Start. Bei den bayerischen Meisterschaften in Zuchering bewiesen die beiden erneut ihre gute Form. Selhuber war auch bei diesen Titelkämpfen nicht zu schlagen. Am Ende gelang ihm im Gewichtwurf mit 19,36 m ein Vereinsrekord. Der Hammer flog über die 40-Meter-Marke und auch der Stein konnte sich mit 8,86 m sehen lassen. Mit 2124 Punkten im Dreikampf war ihm der Meistertitel sicher. Fleißner ging diesmal in der höheren Gewichtsklasse an den Start und schlug sich unter den „Schwergewichten“ durchaus erfolgreich. Mit einer Saisonbestleistung im Hammerwurf mit 31,13 m und ordentlichen Leistungen im Gewichtwurf (12,58 m) und Steinstoßen (7,67 m) belegte er im Dreikampf mit 1628 Punkten Tang fünf.

Diese Leistungen führten dann im Mannschaftsergebnis erneut zum ersten Platz mit 3752 Punkten. Der Abstand von fast 200 Punkten zum zweitplatzierten DJK Aschaffenburg fiel diesmal knapper als in der Vorwoche aus. (sett)