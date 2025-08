Jugendfußball: Neue U19-Trainer bei der SG Joshofen-Ried

Dass die SpVgg Joshofen-Bergheim bereits seit vielen Jahren eine überaus erfolgreiche Jugendarbeit betreibt und dementsprechend auch im Seniorenbereich in erster Linie auf Akteure aus dem „eigenen Stall“ setzt, ist hinlänglich bekannt. Auch bei der Besetzung der Trainer-Posten für die U19 in der kommenden Saison vertraut man im SpVgg-Lager auf Eigengewächse. So werden künftig die beiden ebenfalls noch jungen Kicker der ersten Herrenmannschaft, Elias Zeller und Paul Plach, das sportliche Sagen bei den A-Junioren haben.

Waren die U19- und U17-Jugendteams zuletzt noch als Spielgemeinschaft mit dem SC Rohrenfels, TSV Ober-/Unterhausen und SV Sinning auf Tore- und Punktejagd gegangen, wird man dies aus Sicht der SpVgg Joshofen-Bergheim ab sofort als SG Joshofen-Ried tun. „Nachdem der SC Rohrenfels diesbezüglich andere Pläne hatte, sind wir aus der bisherigen Spielgemeinschaft ausgeschieden. Nichtsdestotrotz wollen wir uns bei allen beteiligten Vereine für diese sehr erfolgreiche Zeit bedanken“, sagt der 3. Vorsitzende Mathias Fischer-Stabauer. Offizieller Trainingsauftakt der Zeller/Plach-Truppe wird laut Fischer-Stabauer voraussichtlich Mitte August sein. (AZ)