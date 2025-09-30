17 neue Referees für die Schiedsrichtergruppe Neuburg

Kürzlich stand der „traditionelle“ Neulingslehrgang der Schiedsrichtergruppe Neuburg auf der Sportanlage des SC Rohrenfels statt. Insgesamt 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Bayern absolvierten die Ausbildung - 18 von ihnen werden künftig für die SRG Neuburg aktiv sein.

Der Altersdurchschnitt aller Lehrgangs-Teilnehmenden lag bei 18,8 Jahren. Besonders erfreulich ist der Wert bei den neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern der SRG Neuburg: Mit 17,3 Jahren unterstreicht er, dass sich vor allem junge Menschen für das Schiedsrichterwesen begeistern lassen. Der Lehrgang bot eine umfassende Vorbereitung auf die ersten Einsätze. Neben der theoretischen Regelkunde standen praktische Übungen, Fallbeispiele sowie Einheiten zur Kommunikation und zum Auftreten auf dem Platz auf dem Programm. Damit wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl inhaltlich als auch praxisnah auf ihre künftigen Aufgaben als Spielleiter vorbereitet.

Die neuen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter der SRG Neuburg im Überblick:

Rafin Banaras (SC Rohrenfels), Caio Bartone (SV Klingsmoos), Manuel Eitelhuber (FC Zell-Bruck), Tobias Felbermeir (SV Klingsmoos), Nevio Fischer (FC Ehekirchen), Maximilian Fischer-Stabauer (SpVgg Joshofen-Bergheim), Bastian Hammerer (TSG Untermaxfeld), Beppo Herrnberger (SC Feldkirchen), Sam Konrad (TSV Ober-/Unterhausen), Timmy Kosiarz (SC Feldkirchen), Fabian Kretschmar (FC Ehekirchen), Gabriel Kunz (SC Rohrenfels), Maximilian Liebert (SV Thierhaupten), Benno Mutzbauer (SV Klingsmoos), Finian Otten (FC Zell-Bruck), Sebastian Rutkowski (FC Ehekirchen), Matheo Sellin (SV Klingsmoos), Ibrahim Yildiz (FC Gerolfing).

Aufgrund der stetig gestiegenen Anzahl an Schiedsrichtern innerhalb der vergangenen drei Jahre können inzwischen auch wieder Spiele der Reserve-Mannschaften besetzt werden, sofern der Heimverein dies wünscht. (AZ)