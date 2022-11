0:1 bei der TSG Untermaxfeld: FC Zell/Bruck besiegt sich selbst

Plus Bei der 0:1-Niederlage in Untermaxfeld vergibt Kreisklassen-Aufsteiger FC Zell/Bruck im ersten Abschnitt nicht nur beste Möglichkeiten, sondern legt den Möslern auch noch deren Siegtreffer mustergültig auf.

Als der souveräne Landesliga-Schiedsrichter Johannes Wagner (DJK Ingolstadt) – seines Zeichens bester Mann auf dem Platz – die Kreisklassen-Partie zwischen der TSG Untermaxfeld und dem FC Zell/Bruck am Sonntagnachmittag um 15.50 Uhr beendete, war von großer Freude oder gar Jubel bei Daniel Eisenhofer nichts zu sehen. Dass der TSG-Spielertrainer mit seiner Truppe soeben einen 1:0-Erfolg eingefahren hatte, ließ sein Gesichtsausdruck in diesem Moment wahrlich nicht erahnen.