0:1 gegen Staudheim: Ein gebrauchter Bertoldsheimer Tag

Plus Der SV Bertoldsheim ist nach der 0:1-Pleite gegen den FC Staudheim die Tabellenführung in der A-Klasse Neuburg los. Das Schiele-Team vergibt dabei gleich zwei Elfmeter.

Als Staudheims Spielertrainer und Keeper Kevin Maschke einen Schuss von Dennis Schmidt in der zehnten (!) Minute der Nachspielzeit (ein FCS-Akteur hatte sich derart schwer am Knie verletzt, dass er mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden musste) unter sich begrub und Schiedsrichter Orhan Öztürk die Partie unmittelbar danach beendete, hatten die Kicker des SV Bertoldsheim endgültig die Gewissheit: Es war aus ihrer Sicht ein gebrauchter Tag!