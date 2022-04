NR-Doppelpass

19:15 Uhr

0:7 gegen Rain II: 30 starke Minuten reichen dem TSV Burgheim nicht

Plus Nach einer überzeugenden Anfangsphase muss sich der TSV Burgheim dem Spitzenreiter TSV Rain II am Ende deutlich mit 0:7 geschlagen geben

Von Dirk Sing

Wer sich am Samstagnachmittag das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Burgheim und TSV Rain II zu Gemüte führte, dürfte sich in der ersten halben Stunde durchaus verwundert die Augen gerieben haben. Von einem Klassen- oder Leistungsunterschied beider Teams, wie es das aktuelle Tabellenbild durchaus erscheinen lässt, war nichts, aber auch rein gar nichts zu erkennen. Der Spitzenreiter aus Rain hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz. So richtig viel damit anfangen konnten die Truppe von Spielertrainer Niko Schröttle damit allerdings zunächst nichts. Wesentlich gefährlicher agierte hingegen der Vorletzte aus Burgheim, dessen „Matchplan“ in dieser Phase nahezu perfekt aufging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen