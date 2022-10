1:7 gegen Berg im Gau: Erst „Umzug“, dann Klatsche für den FC Zell/Bruck

Plus Bei der Kreisklassen-Partie zwischen dem FC Zell/Bruck und BSV Berg im Gau wird kurzfristig das Heimrecht getauscht. Anschließend sind die ersatzgeschwächten Rotweißen bei der 1:7-Niederlage chancenlos.

Wer am Samstagnachmittag geplant hatte, zum Sportgelände des FC Zell-Bruck zu fahren, um dort die Partie gegen den BSV Berg im Gau zu verfolgen, musste seinen Zielort spontan ändern. Aufgrund der schlechten Platzverhältnisse wurde das Heimrecht kurzfristig getauscht, wodurch das Kreisklassen-Match letztlich in Berg im Gau stattfand.