2:0 gegen Steingriff: Zwei SCR-Youngsters für einen „Dreier“

Plus Beim 2:0-Erfolg gegen den SV Steingriff liefern zwei 19-Jährige des SC Rohrenfels eine starke Partie ab. Während Julian Geiger hinten für Ordnung sorgt, glänzt Dominik Höger vorne mit einem Tor und Assist.

Von Dirk Sing

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen zwischen dem SV Steingriff und SC Rohrenfels in der Kreisklasse Neuburg am 21. Mai 2023 dürfte den Akteuren, Verantwortlichen und Anhängern des SCR noch in bester Erinnerung sein. In einer insgesamt packenden Partie hatten die Rohrenfelser mit 4:3 die Oberhand behalten und sich damit ihr „Finale“ im Kampf um den Klassenerhalt am letzten Spieltag gegen den BSV Berg im Gau gesichert. Matchwinner damals: Spielertrainer David Ibraimovic, der alle vier Treffer seiner Truppe erzielte.

Dass der 35-Jährige diesmal aufgrund einer privaten Verpflichtung nicht zur Verfügung stand, dürfte im Vorfeld beim SV Steingriff zweifelsohne für eine gewisse Erleichterung gesorgt haben. Doch Pustekuchen. Auch ohne „Ibra“ behielt der SCR erneut die Oberhand – was indes in erster Linie an zwei jungen Akteuren lag, die mit ihrer starken Vorstellung den Weg zu diesem „Dreier“ ebneten: Julian Geiger und Dominik Höger!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

