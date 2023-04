NR-Doppelpass

vor 57 Min.

2:1 gegen Burgheim: Die Hoffnung beim SC Rohrenfels lebt

Plus Durch einen späten Doppelschlag besiegt der Fußball-Kreisklassist SC Rohrenfels den TSV Burgheim, der sich auf einmal selbst wieder im Abstiegskampf befindet, mit 2:1. Was die Trainer nach dem Schlusspfiff sagen.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Auch etliche Minuten nachdem Schiedsrichter Stefan Legelli die Kreisklassen-Partie zwischen dem SC Rohrenfels und TSV Burgheim beendete hatte, konnte und wollte sich Harry Grimm überhaupt nicht beruhigen. Immer und immer wieder schüttelte der Burgheimer Übungsleiter mit einem süffisanten Lächeln im Gesicht den Kopf. „Es ist einfach unglaublich“, startete Grimm sein Resümee. Es war irgendwie eine Mischung aus Wut, Enttäuschung, Fassungslosigkeit und Frustration, die sich angesichts der vorangegangenen 90 Minuten bei ihm breitmachte.

„Eigentlich“, so fuhr Grimm fort, „hätten wir diese Partie schon in der ersten Halbzeit zu unseren Gunsten entscheiden können. Was wir dann aber im zweiten Durchgang an Chancen liegengelassen haben, da fehlen mir schlichtweg die Worte.“ Seine Schützlinge hatten tatsächlich bereits im ersten Abschnitt die besseren Gelegenheiten. Doch sowohl Markus Kugler (34.) als auch Luca Manhart (40.) brachten das Spielgerät nicht über die gegnerische Torlinie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen