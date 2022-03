NR-Doppelpass

vor 14 Min.

2:3 gegen FC Zell/Bruck: „Schwarzer“ Nachmittag für SV Grasheim

Plus Der souveräne Spitzenreiter der A-Klasse Neuburg unterliegt dem Tabellenzweiten FC Zell/Bruck verdient mit 2:3 und kassiert damit die erste Saisonniederlage. Zudem verletzt sich ein Spieler am Knie schwer.

Von Dirk Sing

Wenn Tobias Bauer in dieser bislang für seinen SV Grasheim nahezu perfekt verlaufenen Saison, in der es bis auf ein torloses Remis in Bayerdilling ausschließlich Siege zu feiern gab, nach einer Partie sichtlich enttäuscht auf der Mannschaftsbank sitzt und von seinem „schwarzen Nachmittag“ spricht, muss aus Sicht des Spielertrainers schon eine ganze Menge schiefgelaufen sein. Und das war es in der Tat am Sonntagnachmittag im Spitzenspiel gegen den FC Zell/Bruck, das der Tabellenzweite am Ende absolut verdient mit 3:2 zu seinen Gunsten entschied.

