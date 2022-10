5:0 in Wagenhofen: Klare Sache für den SC Ried im Kellerduell

Plus Das Schlusslicht der Kreisklasse Neuburg, SV Wagenhofen, kassiert im Heimspiel gegen den bis dato Vorletzten SC Ried eine 0:5-Pleite. Jonas Meilinger glänzt mit einem Hattrick.

Als der gut leitende Schiedsrichter Ümmet Kocak um 16:54 Uhr das Keller-Duell der Kreisklasse Neuburg abpfiff, war die neunte Niederlage im neunten Saisonspiel für den heimischen SV Wagenhofen besiegelt. Der Sc Ried behielt am Ende deutlich mit 5:0 die Oberhand. Während der SVW damit weiterhin sieg- und punktlos bleibt, ergatterten die Gäste wichtige Zähler im Abstiegskampf.