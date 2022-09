7:2-Sieg beim BSV Neuburg: Das perfekte Geburtstagsgeschenk

Plus Nikolai Krzyzanowski feiert im Stadtderby gegen den BSV Neuburg seinen 18. Geburtstag. Dabei spielt er mit seinem Vater Peter zusammen, erzielt einen Treffer und gewinnt mit dem VfR Neuburg II auch noch mit 7:2.

In einem gutem, von Kampf geprägten Stadtderby setzte die Reserve des VfR Neuburg ein dickes Ausrufezeichen und gewann deutlich mit 7:2 gegen den BSV Neuburg. Eine gut stehende Defensive und eine brutal effiziente Offensive waren der Schlüssel für diesen Überraschungserfolg.