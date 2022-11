Das Duell der Vetter-Brüder: „Einmal werde ich zu ihm schon rüberkommen“

Plus In der Kreisklassen-Partie zwischen der TSG Untermaxfeld und dem FC Zell/Bruck stehen sich zum ersten Mal die Brüder Daniel und Christoph Vetter gegenüber. Wie ihre Eltern Andrea und Jochen mit diesem „Familienduell“ umgehen.

Daniel und Christoph Vetter, am Sonntag (14 Uhr) steht ihr euch bei der Kreisklassen-Partie zwischen der TSG Untermaxfeld (Daniel) und dem FC Zell/Bruck (Christoph) zum erste Mal in einem Punktspiel als Kontrahenten gegenüber. Überwiegt da die Vorfreude oder sind auch gemischte Gefühle dabei?