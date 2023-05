NR-Doppelpass

18:30 Uhr

Feldkirchen gegen Ober-/Unterhausen: Wenn der Sohn den Vater „ärgert“

Plus Im Spitzenspiel der B-Klasse Neuburg kommen Mario Schmid und der SC Feldkirchen gegen den von Karl-Heinz Schmid trainierten TSV Ober-/Unterhausen zu einem 2:1-Erfolg.

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Obwohl sich Feldkirchens Mario Schmid bis zuletzt im Urlaub am Gardasee befand und beide Kontrahenten – sowohl der SCF als auch der TSV Ober-/Unterhausen – schon als Aufsteiger in die A-Klasse feststanden, wollte sich der 42-jährige Routinier dieses „Meisterschafts-Finale“ nicht entgehen lassen. „Als der Spielplan herausgekommen ist und ich gesehen haben, dass es am vorletzten Spieltag zu dieser Partie kommt, war für mich damals schon klar, dass sich mein Team auf mich verlassen kann und ich trotz des gebuchten Urlaubs dabei sein werde“, berichtet Mario Schmid.

Dass sein Vater Karl-Heinz gleichzeitig als Cheftrainer beim letztjährigen Mitabsteiger aus Ober-/Unterhausen an der Seitenlinie steht, war für den „Sohnemann“ indes „nicht Besonderes. Sobald der Anpfiff ertönt, ist das völlig zweitrangig.“ Dass es zwischendurch sogar mal ein kurzer Wortgefecht zwischen Vater und Sohn gab, als es um einen fragwürdigen Einwurf ging, sei laut Papa Karl-Heinz „völlig normal. Das gehört zum Fußball einfach dazu.“ Reichlich Diskussionen habe es laut dem 65-Jährigen früher „wesentlich öfter gegeben, als wir beide in Sinning zusammen gespielt haben – Mario als Torwart und ich als Libero. Da wurde es dann hin und wieder schon mal etwas lauter zwischen uns“.

